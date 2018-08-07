Ещё
«Я не могла его прокормить»: во Фролово задержали 25-летнюю мать, утопившую младенцы в реке
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Я не могла его прокормить»: во Фролово задержали 25-летнюю мать, утопившую младенцы в реке 

v1.ru 50 минут назад
Фото: v1.ru
Во Фроловском районе Волгоградской области задержали 25-летнюю, которая утопила своего новорожденного ребенка в реке. Женщина уже во всем призналась, сказав следователям, что не потянула бы воспитание третьего сына.
На женщину завели уголовное дело
Следователям и сотрудникам полиции удалось в кратчайшие сроки найти женщину, совершившую чудовищное преступление, — сообщили сегодня в следственном управлении СК России по региону. — Задержана 25-летняя мать погибшего младенца, которая уже дала признательные показания. Женщина рассказала следователям, что на иждивении у неё находятся еще две малолетний детей, 2009 и 2011 годов рождения, а мотивом к расправе над третьим ребенком стало трудное материальное положение.
3 августа около 16:00 тело малыша нашли в реке Арчеда в городе Фролово две подростков. Судмедэксперты пришли к выводу, что смерть ребенка наступила в результате утопления. Женщина выкинула своего новорожденного сына в реку в коробке. Младенец попросту захлебнулся.
— Следователями возбуждено уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребёнка, — говорят в следственном управлении. — Сейчас с задержанной продолжают работать следователи, которым предстоит установить все обстоятельства убийства новорожденного. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу.
Весной этого года 26-летняя жительница того же Фролово убила своего сына в Волгограде. В Центрально районе на улице Ткачева она сняла квартиру и выбросила тело мальчика в мусорный контейнер. Труп ребенка искали на свалке в Светлоярском районе, но так и не нашли. Женщина ожидает сейчас общения с психиатрами.
v1.ru: последние новости
Девочка-сирота умерла надышавшись газом: "Мы просто хотели испытать кайф" Путь до дома: в центре Волгограда выбрали хозяев для бездомных животных С прожилками желтых цветов: волгоградский фотограф покружил над полями подсолнухов
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему сводит ногу по ночам77
Что стало с солистками «ВИА Гры»1
Долина преобразилась накануне развода14
Дана Борисова разорилась на стиральную машину8
Звезды, которые открыто говорят об интимной жизни20
Видео
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
02:31
Ролевые игры в постели: какая в них опасность
Любовь
05:43
Узнайте, в чем ваша суперсила
Психология
04:28
Российские звезды с мужьями-иностранцами
Звёзды Любовь
08:35
Самые красивые пары России
Звёзды
06:54
Знаменитости с дефектами, которые вы не заметили
Звёзды
10:59
Звезды, спустившие состояния на глупости
Звёзды
02:57
Самые скандальные разводы знаменитостей
Звёзды
04:20
Звездные бабушки, которые одеваются как девочки
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение