«Я не могла его прокормить»: во Фролово задержали 25-летнюю мать, утопившую младенцы в реке

Во Фроловском районе Волгоградской области задержали 25-летнюю, которая утопила своего новорожденного ребенка в реке. Женщина уже во всем призналась, сказав следователям, что не потянула бы воспитание третьего сына.

На женщину завели уголовное дело

Следователям и сотрудникам полиции удалось в кратчайшие сроки найти женщину, совершившую чудовищное преступление, — сообщили сегодня в следственном управлении СК России по региону. — Задержана 25-летняя мать погибшего младенца, которая уже дала признательные показания. Женщина рассказала следователям, что на иждивении у неё находятся еще две малолетний детей, 2009 и 2011 годов рождения, а мотивом к расправе над третьим ребенком стало трудное материальное положение.

3 августа около 16:00 тело малыша нашли в реке Арчеда в городе Фролово две подростков. Судмедэксперты пришли к выводу, что смерть ребенка наступила в результате утопления. Женщина выкинула своего новорожденного сына в реку в коробке. Младенец попросту захлебнулся.

— Следователями возбуждено уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребёнка, — говорят в следственном управлении. — Сейчас с задержанной продолжают работать следователи, которым предстоит установить все обстоятельства убийства новорожденного. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу.

Весной этого года 26-летняя жительница того же Фролово убила своего сына в Волгограде. В Центрально районе на улице Ткачева она сняла квартиру и выбросила тело мальчика в мусорный контейнер. Труп ребенка искали на свалке в Светлоярском районе, но так и не нашли. Женщина ожидает сейчас общения с психиатрами.