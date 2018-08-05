Майли Сайрус ждет ребенка?

Поклонники Майли Сайрус (Miley Cyrus) стремительно проверяют всевозможные интернет-источники, чтобы узнать правду о положении певицы. Вполне возможно, что Майли ждет ребенка!

Впервые об этом заговорили после того, как певица удалила все содержимое своего, несмотря на миллионов подписчиков! Фанаты Майли уверены: все это для того, чтобы как можно меньше людей были в курсе ее личной жизни.

Кроме того, один из источников, приближенных к Майли, сообщил журналистам о том, что Майли и Лиам Хемсворт (Liam) приняли окончательное решение завести детей.

«Они сейчас очень близки. Именно поэтому Майли снизила активность в соцсетях. Лиам давно хотел создать с ней семью», — поделился информацией инсайдер.

Кроме того, сама певица уже несколько раз открыто заявляла о своем желании однажды стать мамой. Что ж, возможно, этот момент настал.

По словам друзей Майли, недавно девушка совсем отказалась от алкоголя, что только подтверждает теорию о ее возможной беременности.

Несмотря на то, что в последнее время между Майли и Лиама все было не очень гладко, пара, по-видимому, все еще готова работать над своими отношениями и идти на компромиссы.