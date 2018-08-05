Было не до страданий: Екатерина Вуличенко вспомнила переходный возраст

Мало кому неизвестны подростковые проблемы. Период становления личности многие называют одним из самых тяжелых в жизни человека. Но есть и те, кто уверен — все сложности, о которых говорят юные люди, — это блажь, связанная с наличием большого количества свободного времени. О своем переходном возрасте рассказала известная актриса Екатерина Вуличенко

Подростковый возраст — сложный период взросления, который ознаменовывает переход из детства во взрослую жизнь. У значительного числа людей он ассоциируется с нестабильным состоянием психики, непониманием между поколениями, недовольством молодых людей своей внешностью… Список трудностей можно продолжать до бесконечности. Но всего этого удалось избежать известной актрисе Екатерине Вуличенко. По крайней мере, она так утверждает: «Лично я не помню, чтоб у меня был так называемый „переходный возраст“, в тот момент в стране и у нас в семье была такая ситуация, что было не до страданий по поводу „меня никто не понимает“, „я самая умная, родители — глупые“. Наоборот, я видела, как моя мама крутится на трех работах, чтоб хоть как-то жить и кормить ребенка (меня). Мне было ее ужасно жалко и я старалась не нагружать еще и своими проблемами».

Вуличенко вспоминает, что в те годы была абсолютно самостоятельной, даже сама оформила перевод в другую школу и только после завершения процедуры сообщила об этом родительнице. По словам Екатерины, она с 12 лет пыталась подрабатывать, правда, на большинстве ее «работ» денег она так и не увидела: «В общем, не было у меня никакого переходного возраста, кажется мне… Хотя когда я попыталась поговорить об этом со старшей сестрой, она хохотала в голос и заявила, что еще как был, и была я невыносимой девицей, просто я не замечала».

Знаменитость воспитывает 11-летнюю дочку Софью, которую она родила в первом браке. Потому ее интересует, можно ли в будущем избежать проблем в общении с ребенком. Она спрашивает у подписчиков, когда ждать «прелестей» подросткового периода и так ли они неминуемы, как говорят другие. Как и следовало ожидать, у каждого свое мнение на этот счет: «Ой, у меня был этот трудный возраст, вспоминать не хочется, тяжко все это, хорошо, что закончился». «От психики каждого человека зависит, у сына его не было, а дочка вон такое устраивала, что еле успокоилась, чему я очень рада». «У моих детей ничего подобного не наблюдалось, у нас они растут очень сдержанными и умными людьми». «Спасибо, что рассказали о своем опыте, интересно было узнать о вас что-то новое». «Да, это неминуемо, у всех моих знакомых жуткие проблемы с детьми, которые в возрасте 12-18 лет, потом как-то проще». «Как посмотреть, надо просто переждать и спокойно относиться к истерикам подростков, они ищут себя, а это всегда сопряжено со сложностями».

В последнее время отношения в семье активно обсуждаются в блоге Екатерины Вуличенко. Несмотря на ожидаемый негатив со стороны окружающих, она решила поднять тему гражданских браков, безапелляционно заявив, что для нее подобные союзы неприемлемы.