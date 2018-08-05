Камера засняла дерзкий побег годовалого малыша из яслей

В сети Youtube появилась видеозапись побега годовалого ребёнка из детского сада. Камеры зафиксировали, как малыш в одних памперсах выбегает из учреждения и гуляет более 10 минут, передаёт “Лента.ру” со ссылкой на «Вологда.рф».

Оказалось, что ЧП произошло ещё в начале лета, однако о случившемся журналисты узнали только сейчас. Родители ребёнка рассказали, что работники яслей оставили воспитанника без присмотра и не заметили его пропажу, пока им о малыше не сообщили очевидцы.

Благодаря счастливому случаю, ребёнка заметила женщина и отвела его в другой сад, воспитатели которого забрали несовершеннолетнего и стали обзванивать соседние учреждения. Затем они передали малыша нерадивым воспитателям.

Примечательно, что работники дошкольного учреждения, допустившие халатность, решили не сообщать правду матери. Об инциденте родственники «гулёны» смогли узнать только благодаря полиции. Женщина, нашедшая дитя, на всякий случай сообщила о случившимся правоохранителям, которые, в свою очередь, связались со взрослыми.

Теперь ясли проверяются чиновниками, воспитатель уже ищет себе новую работу, а видеозапись с беглецом покоряет просторы Интернета.