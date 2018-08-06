Ещё
В Волгоградской области собака сильно искусала лицо семилетнего пермяка
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Волгоградской области собака сильно искусала лицо семилетнего пермяка 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Волгоградской области собака сильно покусала семилетнего ребёнка из Перми. Об этом сообщает ИА «Высота 102».
По данным информагентства, инцидент произошёл в одном из сел, расположенных недалеко от Нового Рогачика (Городищенский район). Здесь мальчик вместе с родителями гостил у родственников. И на него напала собака, сидевшая на цепи в одном из дворов.
«Собака нанесла мальчику множество серьёзных травм: покусала его за шею, щёки, уши и голову. Ребёнка госпитализировали сначала в больницу №7, затем перевели в другое медицинское учреждение. По сведениям информагентства, хозяева умертвили собаку, напавшую на мальчика», — сообщает местный портал.
АиФ Пермь: последние новости
В Прикамье семейную пару унесло течением на надувном матрасе В Пермском крае из окна выпал полуторагодовалый малыш Как защитить себя от ОРЗ?
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ветлицкую не узнать!»: как выглядит артистка32
Почему сводит ногу по ночам74
Трагедии бывших жен артистов1
Неудачный укол испортил лицо Барановской22
Пренебрежение этими правилами может убить вас12
Видео
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
02:31
Ролевые игры в постели: какая в них опасность
Любовь
00:21
Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
Звёзды
11:07
Скелеты в шкафах знаменитостей
Звёзды
02:26
Королева красоты отказалась от короны ради тату
Красота
12:51
Самые горячие тренды осени 2018 года
Мода
07:47
7 признаков того, что вы выглядите неухоженной
Красота
07:29
Чем может удивить женская грудь
Здоровье
03:04
«Ветлицкую не узнать!»: как выглядит артистка
Звёзды
00:49
«Самая горячая бабушка» не стесняется обнажаться
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение