В Волгоградской области собака сильно искусала лицо семилетнего пермяка

В Волгоградской области собака сильно покусала семилетнего ребёнка из Перми. Об этом сообщает ИА «Высота 102».

По данным информагентства, инцидент произошёл в одном из сел, расположенных недалеко от Нового Рогачика (Городищенский район). Здесь мальчик вместе с родителями гостил у родственников. И на него напала собака, сидевшая на цепи в одном из дворов.

«Собака нанесла мальчику множество серьёзных травм: покусала его за шею, щёки, уши и голову. Ребёнка госпитализировали сначала в больницу №7, затем перевели в другое медицинское учреждение. По сведениям информагентства, хозяева умертвили собаку, напавшую на мальчика», — сообщает местный портал.