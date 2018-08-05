Няни — в помощь мамам: в Армении запустили пилотный проект

Необычный пилотный проект в Армении. Социальное ведомство предложило выплачивать официальную зарплату частным няням — половину стоимости их услуг, это около 50 долларов в месяц, передает телеканал «МИР 24». Остальную часть будут платить наниматели.

Главное условие — няня должна зарегистрироваться и отчислять ежемесячные социальные выплаты. Министерство труда и соцвопросов таким образом решает сразу несколько задач — занятость незарегистрированных работников, обеспечение демографического роста, возможность мамам раньше закрывать декрет и выходить на работу.

«Благодаря этой программе молодые мамы не успеют потерять свои профессиональные навыки и смогут быстро вернуться к работе. Мы надеемся, что так супружеские пары охотней примут решение о рождении ребенка», — сказал начальник департамента труда и занятости населения при Министерстве труда и социальных вопросов Армении Георгий Саргсян.

Государство участвует в оплате услуг няни 12 месяцев, начиная с первого года жизни до того, как ребенку исполнится два. В качестве няни молодые мамы могут оформить своих родственников, например, бабушек.

«Малышу в сентябре исполнится год и месяц, я смогу пользоваться услугами няни по этой программе. Наша няня очень обрадовалась, ведь она всю жизнь ухаживала за детьми, но не была зарегистрирована, на пенсию себе она начнет зарабатывать только сейчас», — рассказала молодая мама Анжелика Мелконян.

Если результаты пилотного проекта окажутся успешными, Министерство труда Армении сделает его постоянным.

Похожий пилотный проект «Социальная няня» год назад запустили и в России. Сертифицированный специалист по присмотру за ребенком за 140 рублей приходит в семью, чтобы посидеть с малышом, родители в это время могут отлучиться по делам.

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