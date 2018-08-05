Ольга Картункова обеспокоена пропажей ребенка

На протяжении нескольких дней блог участницы КВН заполнен сообщениями о поиске пропавшей в Каспийске 7-летней девочки Калимат Омаровой.

Известно, что девочка пропала по пути в магазин рядом с домом, куда ходила неоднократно. Телефон пропавшей выключен. Поклонники считают, что Ольга знает исполнителя похищения малышки, поскольку напрямую обращается к нему через свою страницу. Ранее Картункова просила преступника вернуть девочку, заявляя о готовности отдать любую сумму, которую тот пожелал бы в качестве выкупа. В последнем посте о помощи Ольга написала: «Ты же читаешь, смотришь, боишься! Все ходим под Богом! Верни маме и папе дочку! Она не виновата ни в чем!»

Поклонники Картунковой предложили родителям девочки обратиться к людям с экстрасенсорными способностями. Многие подписчики Ольги следят за ходом событий и выражают надежды на то, что девочку вернут домой.