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Ольга Картункова обеспокоена пропажей ребенка
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Ольга Картункова обеспокоена пропажей ребенка 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
На протяжении нескольких дней блог участницы КВН заполнен сообщениями о поиске пропавшей в Каспийске 7-летней девочки Калимат Омаровой.
Известно, что девочка пропала по пути в магазин рядом с домом, куда ходила неоднократно. Телефон пропавшей выключен. Поклонники считают, что Ольга знает исполнителя похищения малышки, поскольку напрямую обращается к нему через свою страницу. Ранее Картункова просила преступника вернуть девочку, заявляя о готовности отдать любую сумму, которую тот пожелал бы в качестве выкупа. В последнем посте о помощи Ольга написала: «Ты же читаешь, смотришь, боишься! Все ходим под Богом! Верни маме и папе дочку! Она не виновата ни в чем!»
Поклонники Картунковой предложили родителям девочки обратиться к людям с экстрасенсорными способностями. Многие подписчики Ольги следят за ходом событий и выражают надежды на то, что девочку вернут домой.
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