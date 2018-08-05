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«Без больничных палат и изматывающих процедур»: Стриженова заговорила о раке
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«Без больничных палат и изматывающих процедур»: Стриженова заговорила о раке 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Екатерина Стриженова приняла участние в благотворительном мероприятии фонда «Подари жизнь». Телеведущая помогает больным раком детям.
Стриженова не кричит на каждом углу о благотворительности и борьбе с раком. Актриса просто помогает тем, кто нуждается в ней.
После одного из мероприятий, посвященных борьбе с раком, Екатерина выложила в Instagram видео. «После истории болезни начинается история побед! игры победителей -турнир для детей, которые смогли победить тяжелейший недуг — онкологию! Ребята возвращаются к обычной жизни— без больничных палат и изматывающих процедур (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.)», — подписал ролик ведущая.
Игры Победителей проворонит фонд «Подари Жизнь». С этой организацией тесно сотрудничает Чулпан Хаматова, а ведущим мероприятия, о котором рассказала Екатерина Стриженова, был Валдис Пельш.
Поклонники телеведущей были восхищены ее стремлением помочь больным детям. Народ, обычно критикующий Екатерину, оставил десятки лестных комментариев.
"Это круто! Здоровья всем детям на планете и их родителям!" «Екатерина, мы с сыном на этих играх! Видели Вас! Спасибо за Ваши добрые слова», «Дай бог Вам здоровья», «Как хорошо знать, что есть такие люди как все вы», — написали подписчики в комментариях к видео на странице Стриженовой.
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