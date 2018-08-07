Лолита Милявская показала фото дочери в купальнике

Певица и телеведущая Лолита Милявская опубликовала фото своей 19-летней дочери Евы.

На снимке девушка в закрытом купальнике сидит на краю надувного бассейна. «Моя Русалочка», — ласково прокомментировала фото дочери звезда. Поклонники заметили, что дочь Лолиты стала совсем взрослой девушкой с красивой фигурой.

Поклонники не забыли упомянуть, что Лолите пришлось пройти немало испытаний, чтобы поставить на ноги дочь с особенностями развития. Звезда смогла дать девушке хорошее образование и воспитала в ней уверенность, которая помогает подростку жить нормальной жизнью.

Несмотря на то, что девочка живет со своей бабушкой в другой стране, Лолита старается проводить все свободное время с ребенком. Звездная семья вместе отдыхает и путешествует, а сама Лолита неоднократно признавалась в интервью, что выполняет роль «папы», который не всегда рядом с детьми, но старается постоянно их баловать.