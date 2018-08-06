Плохое воспитание или нервное расстройство: что делать, если ребенок бьется головой о стену

Причины, по которым малыш бьется головой, причиняя себе вред, могут быть разными — от банального баловства до серьезных проблем со здоровьем. Давайте разбираться.

Если вы заметили, что ваш ребенок бьется головой о твердые предметы (обычно о стену), не закрывайте на это глаза. И уж тем более не пытайтесь прибегать к физическому наказанию. Да, возможно, речь идет просто о плохом поведении, однако в некоторых случаях это может быть и сигналом психоневрологического нарушения.

Почему ребенок бьется головой о стену? В каких случаях поможет детский психолог, а в каких нужно срочно бежать к психоневрологу?

За ответами на эти вопросы «Летидор» обратился в «Центр здоровья и развития им. Святителя Луки». Вот что мы узнали от Николая Владиславовича Романовского , кандидата психологических наук, детского психолога, который специализируется на нарушениях психического развития у детей.

Николай Владиславович Романовский

Причины такого поведения могут быть чрезвычайно разнообразными. Ведь мы наблюдаем лишь симптом, но не видим глубинных причин, которые провоцируют ребенка на такие действия. Начнем с самого простого.

Психическое напряжение

Причиной психического напряжения у ребенка может стать расстройство от совершенного им поступка: разбил чашку, не отстоял свою игрушку… Иногда дети пытаются снять это напряжение с помощью болевых ощущений — физической болью перекрывают боль психологическую.

Это тревожный сигнал, требующий вашего внимания. Ведь в зависимости от возраста ребенок должен уметь справляться со своими переживаниями иными способами, например:

— поделиться переживаниями с родителями,

— искать поддержку у близких взрослых,

— просто плакать.

Если он этого не делает, то возникает вопрос «Почему?».

Может быть, у него нарушены отношения со взрослыми и он давно потерял надежду на то, что будет услышан?

К кому обращаться?В этом случае стоит обратиться к детскому психологу с целью изменения отношений между ребенком и близкими взрослыми на более благоприятные.

Манипуляция

Мало кому из родителей хочется ссориться со своим ребенком, запрещать ему что-то, наказывать. Все это неприятно и требует больших моральных затрат. Дети это быстро понимают и пытаются манипулировать взрослыми для достижения своих целей.

С точки зрения ребенка, для получения чего-то желанного все средства хороши. Детская логика может быть такой:

«Я совершил проступок, и мама вот-вот меня накажет. Но мне очень не хочется, чтобы меня наказывали. Попробую-ка я побиться головой об стену, ведь мама всегда жалеет меня, когда мне больно!»

Ребенок ударяется головой об стену, мама в ужасе на него смотрит, начинает его успокаивать, жалеть и уже, конечно, не наказывает.

Ребенок понимает, что это срабатывает, поведение закрепляется.

Подобное поведение может наблюдаться и в ситуации, когда ребенок что-то хочет от родителей, например двадцатую конфету за день или мармелад вместо супа.

Удар головой об стену производит сильное впечатление на родителей, они уступают ребенку.

К кому обращаться?Если манипуляция используется ребенком постоянно, то причину следует искать опять же в нарушении детско-родительских отношений. В данной ситуации лучше обратиться к детскому психологу.

Сенсорные нарушения

Ребенок может биться головой о твердые предметы и по причине наличия у него нарушения — дисфункции сенсорной интеграции. Тут прежде всего речь идет о тактильной гиперчувствительности.

В таком случае ребенок не испытывает в обычной жизни необходимых ему ощущений от собственного тела.

Поэтому может пытаться получить их вот таким дисфункциональным образом. Если ребенка не спровоцировали на эти действия никакие события, если его не переполняют эмоции, то вероятность сенсорных нарушений повышается.

К кому обращаться?Здесь поможет клинический психолог, имеющий подготовку по сенсорной интеграции. Потребуется довольно длительный комплекс занятий по нормализации работы сенсорной сферы ребенка.

Потеря контроля над эмоциями

Если вы заподозрили, что ваш ребенок бьется головой, потому что потерял контроль над своими эмоциями, не откладывайте визит к специалисту. Такое поведение может наблюдаться при нарушении аффективной сферыу ребенка. Под аффективной сферой понимают чувственную сферу психики с ее эмоциональными процессами.

Говоря простым языком, малыш не в состоянии понимать свои чувства и выражать их приемлемыми способами.

К кому обращаться?Для уточнения состояния ребенка следует незамедлительно обратиться за консультацией к детскому психоневрологу.

Аутоагрессия

Особо тревожным сигналом считается и детская аутоагрессия— агрессия в отношении себя самого. Каждый малыш может выражать ее по-своему: кто-то царапает себя, а кто-то бьется головой о твердые предметы.

К кому обращаться?В этом случае, как и в предыдущем, для уточнения состояния следует немедленно обратиться за консультацией к детскому психоневрологу.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!