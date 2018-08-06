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Было — стало: как скандальная звезда «Дома-2» Ольга Агибалова превратилась в примерную супругу и маму
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Было — стало: как скандальная звезда «Дома-2» Ольга Агибалова превратилась в примерную супругу и маму 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Ольга Гажиенко впервые пришла на «Дом-2» в 2007 году под девичьей фамилией Агибалова.
Тогда юная темноволосая девушка пожелала построить отношения с Андреем Черкасовым. Однако ее ждал скандал: Черкасова увела ее собственная младшая сестра Маргарита Агибалова, и Ольга в первый раз покинула площадку романтического реалити. Позже Маргарита воспитывала новорожденного малыша от другого отца на проекте, а Ольга и ее мама Ирина Агибалова помогали ей. По периметру реалити даже ходили слухи, что у самой Ольги есть взрослый ребенок, рожденный ею в 13 лет.
Среди множества поклонников Ольги добился ее расположения лишь Илья Гажиенко, которого девушка страстно ревновала к бывшей возлюбленной по проекту Евгении Феофилактовой. Однако пара была создана друг для друга — после свадьбы они зажили душа в душу, а их Instagram сейчас образец семейной гармонии.
В сыне и муже 31-летняя Ольга, взявшая фамилию Гажиенко, души не чает и регулярно публикует фото любимых мужчин на своей странице.
— писала она в День семьи в этом году.
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Фото:Instagram
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