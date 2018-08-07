Дмитрий Шепелев с пристрастием допросил сына Яны Рудковской

больше по теме

«Девочки, держитесь»: Рудковская похвасталась спортивными талантами сынаПродюсер Яна Рудковская решила показать поклонникам своего среднего сына Николая, который не любит лишнего внимания общественности. По сюжету Дмитрий допрашивает маленького Сашу как в программе «На самом деле». На мальчике был импровизированный шлем правды, а наследник знаменитых родителей должен был правдиво отвечать на все вопросы.

Шепелев решил расспросить Сашу о его маме Яне Рудковской, которую часто обвиняли в довольно жестоком обращении с сыном. Дмитрий показал Саше снимок из скандального видеоклипа Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», в котором мальчик якобы пьет шампанское из бутылки. Напомним, что после этих кадров на Яну обрушилась жесткая критика, так как многие пользователи были возмущены тем, что продюсер позволила сыну сниматься в подобного рода клипе.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1840067467616863830_662775938"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.5609375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.5609375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Саша же объяснил Шепелеву, что в бутылке был лимонад, а не шампанское. «Да это не шампанское, а лимонад! Вообще-то так положено на съемке. Такой закон там», — заявил мальчик. Также Саша гордо сообщил, что его мама никогда не нарушала закон.