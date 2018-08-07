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Дмитрий Шепелев с пристрастием допросил сына Яны Рудковской
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Дмитрий Шепелев с пристрастием допросил сына Яны Рудковской 

Teleprogramma.pro 7 августа 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Пятилетний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша принял участие в съемках новой программы Первого канала «Видели видео». Вместе с телеведущим Дмитрием Шепелевым мальчик снялся в первом выпуске в шоу.
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«Девочки, держитесь»: Рудковская похвасталась спортивными талантами сынаПродюсер Яна Рудковская решила показать поклонникам своего среднего сына Николая, который не любит лишнего внимания общественности. По сюжету Дмитрий допрашивает маленького Сашу как в программе «На самом деле». На мальчике был импровизированный шлем правды, а наследник знаменитых родителей должен был правдиво отвечать на все вопросы.
Шепелев решил расспросить Сашу о его маме Яне Рудковской, которую часто обвиняли в довольно жестоком обращении с сыном. Дмитрий показал Саше снимок из скандального видеоклипа Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», в котором мальчик якобы пьет шампанское из бутылки. Напомним, что после этих кадров на Яну обрушилась жесткая критика, так как многие пользователи были возмущены тем, что продюсер позволила сыну сниматься в подобного рода клипе.
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Саша же объяснил Шепелеву, что в бутылке был лимонад, а не шампанское. «Да это не шампанское, а лимонад! Вообще-то так положено на съемке. Такой закон там», — заявил мальчик. Также Саша гордо сообщил, что его мама никогда не нарушала закон.
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