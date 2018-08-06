Топ-5 острых проблем грудного вскармливания

СодержаниеТрещины! Как же больно!Похоже, что случился лактостазПочему ребенок перестал брать грудь?Как пережить лактационный криз при грудном вскармливании?

Грудное вскармливание является одним из самых лучших вкладов в здоровье малыша, эффект от которого ребенок пронесет через всю жизнь. Чтобы успешно кормить ребенка грудью, каждой матери необходимо быть информированной не только о технике и правилах кормления, но и о возможных проблемах, которые могут случиться в разные периоды грудного вскармливания. От правильности действий матери при решении возникших проблем зависит то, сможет ли она кормить ребенка грудью дальше или же примет решение перевести его на искусственное вскармливание.

Трещины! Как же больно!

Терпеть боль всегда неприятно, а если боль локализуется в одном из самых чувствительных мест организма, то сложно вдвойне. Боль, возникающая при трещинах сосков, порой так влияет на молодых мам, что они и слышать не хотят о продолжении грудного вскармливания. Да, впоследствии она возможно пожалеет о своем решении, когда боль забудется, но в момент остро случившейся трудности мысли о ценности грудного молока нередко уходят на второй план.

Что же делать? Перетерпеть боль или научиться бороться с трещинами? Для начала нужно понять, отчего появляются трещины. Есть две основные причины появления трещин: неправильное прикладывание к груди и чрезмерная гигиена сосков. В большинстве случаев данная проблема случается еще в роддоме или сразу после выписки.

Неправильное прикладывание выражается в том, что малыш сосет сам сосок, в то время как он должен находиться на корне языка и вообще не участвовать в сосании. Бывает так, что ребенок изначально правильно присасывается, но потом «съезжает» на сосок, что способствует его травматизации. Поэтому так важно следить за тем, как именно кроха приложен к груди.

Правильно! Малыш плотно прижат к груди; Голова и тело находятся в одной плоскости; В ротовой полости крохи находится не только сосок, но и околососковый кружок (его часть); Нижняя губа малыша вывернута наружу; Не слышно причмокиваний (но слышно периодическое сглатывание);

Есть ли помимо правильного прикладывания к груди другие секреты, которые помогают избежать появления трещин? Есть, и они очень простые:

Не мыть грудь с мылом перед каждым кормлением (достаточно душа с мылом 1-2 раза в день); Перед и после кормления жирно обрабатывать соски молозивом (не зеленкой!); Устраивать после кормления для груди воздушные ванны.

Как лечить трещины?

Лучшее «лекарство» — свое же молоко, которым обрабатываются соски. Существуют лекарственные препараты, как правило, на основе пантенола, которые способствуют заживлению сосков. Производитель уверяет, что эти средства безопасны для малыша, но многие консультанты по грудному вскармливанию и врачи относятся к ним настороженно, предпочитая не рекомендовать женщине чем-либо смазывать соски. Выбор остается за матерью. Нередко помогают справиться с проблемой силиконовые накладки: они «оберегают» грудь от еще большей травматизации, позволяя не прекращать кормление грудью даже при сильных болевых ощущениях. Еще одним способом, позволяющим пережить сильные трещины на сосках, является временное кормление ребенка сцеженным грудным молоком. То есть, ребенок не прикладывается к груди, чтобы не травмировать соски еще больше (пока они не заживут), но в то же время он кормится грудным молоком матери.

Что делать с сильным приливом молока?

В периоде становления лактации очень часто возникает проблема сильного прилива молока. Причем это может случиться довольно-таки резко, чаще на 3-5 сутки. Еще утром мама просила у медсестры молочную смесь, считая, что ее ребенок не доедает, и уже днем грудь так переполнилась, что женщина начинает паниковать. Возникает ощущение, что молока слишком много: гораздо больше, чем просит кроха. Молочные железы значительно увеличиваются в размерах, становятся тугими и горячими, иногда ощущается бугристость. Сами матери такую грудь нередко называют «каменной».

Что же делать?

Главное, не паниковать. Можно обратиться за помощью к медсестре или акушерке (если мама с малышом еще в роддоме). Убрать докорм молочной смесью, если он периодически давался до этого момента. Далее необходимо помочь ребенку присосаться к груди. Сделать это не так просто, когда грудь тугая и переполненная. Малыш то и дело капризничает, «съезжает» на сосок и не может ничего высосать. Помочь ребенку не сложно: нужно немного сцедить молока своими руками так, чтобы область околососкового кружка стала мягкой. Тогда ребенок без труда присосется к груди. Если после кормления останется ощущение переполненности груди и дискомфорт, то можно еще сцедить немного молока (чтобы стало легче). На период сильного прилива молока стоит немного уменьшить объем выпиваемой жидкости (особенно горячего чая). Далее, когда лактация установится, можно будет пить, сколько хочется.

Проблема сильных приливов молока беспокоит, как правило, не более недели. Затем лактация устанавливается по потребности ребенка. На протяжении первого года жизни такая ситуация может повториться неоднократно. Как правило, это бывает связано с тем, что по каким-то причинам пропускается кормление, или удлиняется интервал между прикладываниями. Например, малыш проспал 5 часов подряд, или мама ушла по делам на целый день. Разрешить такие «разовые» приливы несложно: просто скормить налившуюся грудь ребенку или расцедить ее.

Похоже, что случился лактостаз

Лактостаз может случиться как во время сильного прилива молока, так и на вполне установившейся лактации. Причина его заключается в следующем: нарушается отток молока из одной или нескольких долек молочной железы. В результате молоко застаивается, долька увеличивается в размерах. Женщину беспокоит сильная локальная болезненность, покраснение кожи над очагом поражения, может быть повышение температуры и озноб. Если в пораженную дольку попадут болезнетворные бактерии, то может развиться неприятное осложнение — мастит.

Что приводит к нарушению оттока? Причин много.

Очень часто это возникает из-за неправильной техники сцеживания. Вот почему этому так важно научиться еще в родильном доме. Бывает, что млечные протоки травмируются из-за ударов по молочной железе (подросший малыш может нечаянно стукнуть свою маму локтем, пяткой или головой), из-за ношения неправильного бюстгальтера или другой тесной одежды. Лактостаз может развиться от редких и/или непродолжительных прикладываний ребенка к груди, из-за чего не все дольки успевают по-хорошему опорожниться. Некоторые женщины связывают возникновение лактостаза с тем, что они переохладились (кормили грудью на улице в прохладную погоду, купались в холодном водоеме).

Что делать, если развился лактостаз?

Не прекращать кормление больной грудью. Перед кормлением неплохо принять теплый душ, попросить родственников сделать легкий массаж области спины и шеи. Не нужно ограничивать питье кормящей матери. Бережно сцедить молоко перед кормлением, но не давить при этом на область лактостаза. Сцеживать рекомендуется до тех пор, пока молоко хорошо «бежит». Затем нужно приложить ребенка к груди. Важно подобрать правильную позу для кормления. Чтобы опорожнить «заболевшую» дольку железы, ребенка нужно расположить так, чтобы подбородок был повернут в сторону этой дольки. Например, при лактостазе в верхних дольках нужно лечь с ребенком «валетом»: подбородок будет обращен к очагу поражения, ножки ребенка окажутся в области лица матери. Есть универсальная поза для лактостаза любой локализации: нависая над ребенком (можно положить его кровать, а самой встать на четвереньки над малышом). После кормления можно положить на участок лактостаза прохладный компресс (на несколько минут). Нельзя греть грудь, прикладывать к ней теплые компрессы. Если на протяжении суток не становится лучше, или ситуация усугубляется, то стоит обратиться к врачу или консультанту по грудному вскармливанию. Почему ребенок перестал брать грудь?

Мы поговорим лишь о некоторых ситуациях, когда ребенок, который ранее ел хорошо и с аппетитом, вдруг начинает отказываться от груди. Почему такое может произойти?

Одна из распространенных причин отказа от груди — выраженный прилив молока. Выше мы уже обсудили, что к переполненной груди непросто присосаться. Иногда случается так, что нарушается выделение из груди молока вследствие угнетения рефлекса окситоцина (часто из-за стресса матери). То есть, молоко есть, грудь наполнена, ребенок сначала присасывается, а затем бросает грудь и капризничает. Он совсем не против подкрепиться, но молоко просто не высасывается. Это проблема временная. Кормящей маме нужно научиться расслабляться перед кормлением и хотя бы временно «отключаться» от имеющихся проблем. Также можно сделать легкий поглаживающий массаж железы от периферии к центру перед кормлением или выпить чашечку горячего чая. Острое заболевание ребенка тоже может стать причиной отказа от груди. Ребенок может не брать грудь из-за отсутствия аппетита вследствие интоксикации, из-за нарушения носового дыхания, а также из-за того, что в ротовой полости протекает воспалительный процесс, и кормление для него приносит неприятные ощущения. Если есть подозрение, что кроха заболел, необходимо как можно скорее вызвать врача на дом. Дальнейшая тактика будет зависеть от сути заболевания и тяжести состояния ребенка. Еще одна причина отказа от груди кроется в том, что ребенок просто отвлекается. Чем старше ребенок, тем проще его отвлечь от любимого сосания. Помешать могут родственники, резкие звуки, шум за окном, работающий телевизор, зазвонивший телефон, вбежавший в комнату кот и даже красивые украшения на шее матери. Если мама заподозрит то, что ребенок слишком много отвлекается во время сосания и даже остается из-за этого голодным, нужно пересмотреть свой подход к организации кормления. Как пережить лактационный криз при грудном вскармливании?

Лактационными кризами называют такие периоды во время грудного вскармливания, когда временно снижается лактация, которая до этого момента была нормальной. Специалисты объясняют это тем, что лактация «не успевает» за потребностями малыша, который резко вырос и много прибавил в весе. Часто проблема застает врасплох в 3, 4, 6 месяцев. Очень обидно, но лактационный криз многие матери принимают за конец грудного вскармливания и переводят малыша на молочную смесь.

Как распознать лактационный криз? Мама ощущает нехватку молока (грудь очень мягкая, не наполняется), ребенок чаще требует грудь, капризничает после, казалось бы, завершенного кормления или просто «висит» весь день на груди.

«В три месяца у меня пропало молоко», — вот что говорят мамы, рано прекратившие грудное вскармливание. Важно понять, что просто так в один миг молоко не пропадает. Лактационный криз нужно просто пережить. Стоит привлечь на помощь родственников и «скинуть» на них большую часть домашних дел. А маме в дни нехватки молока рекомендуется все свободное время проводить с малышом, носить его на руках или в слинге, лежать в обнимку, часто давать грудь, позволять крохе сосать столько, сколько он пожелает.

Не стоит давать малышу молочную смесь во время лактационного криза без назначения врача. Смесь, конечно, насытит голодного ребенка, но не будет способствовать увеличению лактации. Ведь молоко прильет тем скорее, чем больше времени кроха будет проводить у груди. По той же причине не рекомендуется давать пустышку в этой непростой для мамы и ребенка период. Как правило, через несколько дней (3-7 дней) лактационный криз заканчивается, и жизнь входит в свое обычное русло.

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