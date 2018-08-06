Ксения Собчак перестала скрывать подросшего сына Платона

36-летняя Ксения Собчак показала редкое фото с подросшим сыном.

Ксения Собчак и Максим Виторган в ноябре 2016 года стали родителями. Но до сих пор звездная пара редко публикует фотографии сына в соцсетях. И даже на этих снимках супруги выбирают такие ракурсы, чтобы не было видно лица Платона. Но несколько часов назад Ксения сделала исключение и опубликовала сына. Подросший мальчик стоит боком, но и это уже прогресс для скрытных родителей.

— подписала фото Ксения.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

Как тебе кажется, на кого похож Платон: маму или папу?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото: Instagram