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Ксения Собчак перестала скрывать подросшего сына Платона
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Ксения Собчак перестала скрывать подросшего сына Платона 

WMJ.ru 59 минут назад
Фото: WMJ.ru
36-летняя Ксения Собчак показала редкое фото с подросшим сыном.
Ксения Собчак и Максим Виторган в ноябре 2016 года стали родителями. Но до сих пор звездная пара редко публикует фотографии сына в соцсетях. И даже на этих снимках супруги выбирают такие ракурсы, чтобы не было видно лица Платона. Но несколько часов назад Ксения сделала исключение и опубликовала сына. Подросший мальчик стоит боком, но и это уже прогресс для скрытных родителей.
— подписала фото Ксения.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
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Фото: Instagram
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