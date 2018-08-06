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Ксения Собчак трогательно написала о материнстве
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Ксения Собчак трогательно написала о материнстве 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
А поклонники заметили, что мальчик очень похож на своего знаменитого дедушку.
Телеведущая, журналист и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак все чаще делится видео и фото с участием единственного сына Платона. Мальчику уже 1 год и 8 месяцев, а он не только сам успешно многому учится у родителей и родственников, но и помогает им понять многое о жизни вокруг. В этом признается сама Ксения, взгляды которой явно поменялись с появлением сына на свет.
Думала материнство это только про «отдавать». А он столькому меня учит!
— написала Ксения Собчак в Instagram, поделившись снимком, на котором можно разглядеть лицо Платона.
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)
5 Авг 2018 в 12:42 PDT  «Материнство — это божественная награда для женщины. Счастья вам!», «Материнство вам к лицу», «А сколько еще впереди! Это же счастье необыкновенное!», — откликнулись подписчики. Многие отметили, что Платон похож на отца Ксении, первого мэра Санкт-Петербурга, политика Анатолия Собчака. «Копия деда!», «Похож на вашего отца», «Дедушкина копия», «Да он на дедушку смахивает», «На папу вашего похож в профиль», «Милый, как он на дедушку Анатолия похож», — также можно прочесть в комментариях.
Заметим, Ксения чуть раньше уже признавалась, что Платон изменил ее взгляды на детей и материнство. Действительно, телеведущая часто позволяла себе довольно резкие высказывания о детях на публике. Когда Ксения впервые забеременела, только ленивый пользователь не припомнил ей, как она называла детей гаденышами и обещала соседям устраивать шумные вечеринки в «детские часы».
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)
4 Июн 2018 в 1:01 PDT  Напомним, 18 ноября 2016 года у Ксении Собчак и актера Максима Виторгана родился сын. Звездная пара живет вместе в официальном браке с 2013 года. Новорожденный мальчик стал первым ребенком Ксении Собчак, а потому в прошлом году к ней было приковано особое внимание СМИ и публики. Пара периодически делится моментами семейного счастья. Однако обычно лицо мальчика они не показывают. Даже на новых фотографиях лицо Платона либо затемнено, либо показано, но в профиль.
Лишь некоторое время назад Максим Виторган показал лицо Платона. Вскоре видео было удалено из соцсети. Вероятно, пост появился в Instagram случайно. Или, возможно, знаменитый отец разместил его, не посоветовавшись с женой.
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)
15 Апр 2018 в 9:09 PDT  Фото: Instagram / @xenia_sobchak
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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