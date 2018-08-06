«Вернут в дом-развалину»: воспитаннице челябинского детдома отказали в очереди на жильё

14-летняя воспитанница челябинского детдома рискует остаться без жилья. По словам девочки, её хотят вернуть в родительский дом, который пустует уже 10 лет. В нём нет ни электричества, ни отопления, крыша протекает, а в стенах дыры. Школьница утверждает, что, несмотря на все эти обстоятельства, дом признали пригодным для проживания. А это значит, что в очередь на получение квартиры её не поставят. В ситуации разбирался 74.ru.

В доме, где прописана девочка, за неуплату отключили отопление и свет

С просьбой помочь девочке в редакцию 74.ru обратилась челябинка Ирина. Молодая женщина познакомилась с воспитанницей детдома в больнице. Узнав о положении, в котором оказалась школьница, Ирина не смогла остаться равнодушной.

— Мы познакомились в конце июля, когда мой сын попал в больницу с ангиной, — рассказала читательница 74.ru. — Я сидела в приёмном покое, ждала заведующую. Зашли девочка с женщиной. Я на них сразу обратила внимание и подумала, неужели у такой мамы может быть такая симпатичная дочь. Ребёнок выглядел вполне обычно, был хорошо одет. А потом оказалось, что это медик привезла воспитанницу детдома.

Сына Ирины и школьницу положили в одну палату. Детей лечили неделю, и за это время они успели подружиться.

Девочка рассказала, что находится в детдоме год — с 13 лет. До этого жила в челябинском посёлке.

— Мама с папой развелись, когда ей было четыре года. Потом мама встретила нового мужчину и вышла за него замуж. У него от прежнего брака четверо детей, а спустя время они родили ещё двоих — мальчика и девочку. Сейчас им пять и шесть лет, — рассказала женщина. — Несмотря на то, что из старого дома они переехали в другой ещё 10 лет назад, прописку за школьницей сохранили на прежнем месте. Туда же потом вписали её младших брата и сестру.

В крышах и стенах зияют дыры

Мама сильно пьёт, а отчим её бьёт прямо на глазах у детей. Однажды, устав от всего этого, школьница не вернулась домой — осталась у подружки.

Когда девочку нашли, в полиции спросили, почему она не хочет идти домой. Выслушав доводы, её направили в приют временного содержания. Маме дали срок одуматься. И она одумалась, принесла какие-то справки, забрала дочь домой. Но через некоторое время девочка снова попала в приют, потому что мама продолжила привычную жизнь. Во второй раз собирать справки не стали. Так школьница оказалась в «Аистёнке», центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

О случившемся девочка не жалеет. Напротив, говорит, что ей выгодно жить в детдоме. Она надеется получить образование и жильё.

За 10 лет дом окружили плотным кольцом бурьян и крапива

Сейчас школьница озаботилась судьбой своих младших брата и сестры. Брату скоро семь, идти в школу, а он разговаривает с трудом. Она пожаловалась органам опеки, и детей забрали от матери в распределительный центр. Потом их должны перевести к старшей сестре.

— Она не типичная девочка, умная, смышлёная, — продолжила Ирина. — Я спросила, хочет ли она, чтобы её удочерили. Говорит, что нет. Их троих никто не возьмёт, а разлучаться с братом и сестрой она не хочет. Главное для неё сейчас — решить вопрос с жильём.

По словам школьницы, дом, в котором она прописана, пустует уже 10 лет. За это время за неуплату в нём отключили электричество и отопление. Вокруг выросла крапива по пояс, а внутри ночуют бродяги.

Школьница не жалеет, что попала в центр «Аистёнок» — с помощью него она намерена получить образование и жильё

— И этот дом, как говорит она, комиссия признала пригодным для проживания, если в нём провести мелкий косметический ремонт. Получается, что сейчас она не имеет права встать на очередь, чтобы получить жильё по достижении 18 лет, — тревожится женщина. — Ребёнок совершенно не имеет представления, куда обращаться в сложившейся ситуации. Я не смогла пройти мимо этой истории, хочется помочь.

Женщина отыскала юриста, которая направила в детдом адвокатский запрос. Но исчерпывающий ответ по очереди на жильё получить не удалось. Директор центра «Аистёнок» Любовь Яндиева написала, что как законный представитель девочки она обладает полной информацией по этой ситуацией. И этого достаточно.

— Родители школьницы лишены родительских прав. Полагаем, что за защитой прав нашей воспитанницы обратилось лицо, не имеющее на это никаких оснований, — ответила Любовь Яндиева.

74.ru обратился за комментарием к руководителю центра. В беседе с корреспондентом Любовь Александровна удивилась повышенному интересу к этой истории, но заверила, что делает всё, чтобы права девочки не были нарушены.

— Как только ребёнок поступает к нам, сразу начинается работа по жилью. Всё в рамках закона. Это сто процентов я могу вам сказать, — заверила она. — До 14 лет за детьми сохраняется жильё, в котором они прописаны. Это значит, что с ним ничего нельзя сделать без разрешения. В мае нашей воспитаннице исполнилось 14 лет. И мы делаем всё как положено. Сейчас надо определить: либо она вступает в права наследования и становится хозяйкой этого дома, либо мы ставим её в очередь на получение жилья. Эта ситуация в обязательном порядке отслеживается и мной, и моим руководством.

Мы направили запрос в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Центрального района. 74.ru будет следить за развитием событий.

В начале февраля общественники нашли нарушения при выдаче жилья детям-сиротам в Верхнеуральском и Чесменском районах.

В том же месяце кунашакский чиновник получил условный срок за покупку дома из шпал для сироты, а в начале 2017-го экс-замглавы администрации Кунашакского района Диана Ибрагимова была осуждена по двум эпизодам махинаций с жильём для детей-сирот. В марте её приговорили к трем годам условно за превышение полномочий. В конце января экс-чиновница получила аналогичный срок за хищение 550 тысяч рублей. Уголовное преследование Ибрагимовой началось после задержания главы муниципалитета Вадима Закирова, которого позднее за взятки приговорили к восьми годам десяти месяцам колонии строгого режима

В мае в Сосновском районе возбудили уголовное дело за покупку жилья для сироты, не пригодного для проживания.