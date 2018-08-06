Слушать, настаивать, но не ломать — так родители должны решать будущее своего ребенка: колонка Анастасии Трегубовой

Сын мечтает драться в кино, как Росомаха в исполнении Хью Джекмана , дочь грезит о подиумной карьере Джиджи Хадид. А вы хотите вырастить дипломата и предпринимателя. Знакомо, не правда ли?

Какие желания ребенка брать в расчет, а на какие закрыть глаза, в каких случаях настаивать на своем, а в каких предоставить свободу выбора ребенку? Этим сложным вопросам свою новую колонку на «Летидоре» посвятила телеведущая Первого канала многодетная мама Анастасия Трегубова

Задачей родителей № 1 я считаю выбор хорошей школы. Папам и мамам нужно серьезно отнестись к этому вопросу — по возможности изучите рейтинги, выясните, какие учителя там преподают, познакомьтесь с ними лично.

Мои старшие дети учатся в обычной школе, а не в частной. За несколько лет мы поменяли несколько школ, и сейчас, как мне кажется, нашли оптимальную. Да и к тому же она находится недалеко от нашего дома.

А вот в плане дополнительных занятий важно прислушиваться к пожеланиям детей. В детстве я занималась музыкой, но музыкальную школу так и не окончила. Я возлагала надежды на Лизу — думала, что дочь будет заниматься и станет великим музыкантом. В то же время старалась развивать в ней художественное начало, поэтому параллельно с музыкой Лиза занималась рисованием.

Фото: Instagram@atregubova

Дочь занималась в Музыкальной школе имени Гнесиных. Там невероятно сложная программа. Настолько сложная, что в какой-то момент даже средняя школа отошла у нее на второй план. После нескольких лет жизни в таком режиме дочь пришла домой и сказала, что больше не может и не хочет заниматься музыкой.

Признаюсь честно, что я долго сопротивлялась. Но мы нашли компромисс: из музыкальной школы Лиза ушла, продолжила заниматься частным образом и сосредоточилась на рисовании. Тут нам очень повезло: ее определили в архитектурный класс.

Что я хочу сказать? Я считаю, что родители должны направлять ребенка, но в то же время брать в расчет и его пожелания. Допустим, что вы отдали сына на карате, а ему это вообще не по душе. Но вы настаиваете, и в итоге он приносит черный пояс и говорит:

«Вот вам ваша награда, а дальше я пошел заниматься плаванием».

Разве нужно вам это?

Вот у моего Миши математический склад ума — он обожает конструировать. Возможно, через несколько лет ему будет интересно продолжить учебу в математическом классе. Но мне этого хочется не потому, что я сплю и вижу своего сына великим ученым, а чтобы он разносторонне развивался.

Еще Миша с детства играет в шахматы. Его научили этому бабушка и дедушка. И теперь сын спокойно проводит время, читая и разгадывая шахматные задачки. Он даже участвовал в шахматном турнире! Первый раз, конечно, очень волновался, потому что видел, что ребята его возраста гораздо сильнее в шахматах. Миша это понял и стал еще усерднее заниматься!

Так что развитие в области шахмат у нас на повестке дня. А еще мне хочется, чтобы сын занимался спортом. Но опять же это не гонка за какими-то олимпийскими мечтами, а стремление развить в мальчике силу духа и тела.

Фото: Instagram@atregubova

Без помощи и твердой руки родителей детям не ответить на вопрос «Кем стать в будущем?», они не смогут в этом разобраться!

Согласитесь, что, даже оканчивая школу, мы не всегда понимаем, какую профессию выбрать, в какой вуз пойти учиться. Что уж говорить о детях младшего возраста…

Я окончила экономический вуз по специальности «экономист-маркетолог». Да, сейчас это помогает мне в работе на телевидении, благодаря полученным в институте знаниям я анализирую, как и куда движется наше ТВ, чтобы всегда оставаться на плаву и делать актуальные, нужные и рейтинговые программы.

А вот в 16 лет, на первом курсе института, я совершенно не понимала, чем хочу заниматься. Если бы знала или кто-то подсказал, то, возможно, выбрала бы журналистику…

Скажу так: детей не надо ломать, к ним нужно прислушиваться, но в важных моментах можно настоять. Но настоять конструктивно — объяснив и аргументировав ребенку и, что немаловажно, себе свою точку зрения.

Чего уж точно не нужно делать, так это через детей воплощать собственные мечты!

Также советую родителям не пускать на самотек отношения детей с иностранными языками. Современным ребятам важно их знать. Причем желательно два. У нас в школе был только английский, но сейчас во многих школах два иностранных языка: допустим, основной — это английский и какой-нибудь другой.

Подключать второй язык стоит в случае, если ребенок хорошо справляется. Но даже если в школе он освоит только английский (как базовый), то в дальнейшем ему будет легче изучать другие.

Если мама и папа хорошо говорят на иностранном языке (как на родном), то можно спокойно общаться на нем с маленьким ребенком. А вообще, думаю, что с 3-5 лет нужно отдавать на дошкольные занятия по английскому языку.

Конечно, все это на усмотрение родителей. Но мне кажется, что именно в этом моменте мамы и папы должны проявить строгость.

Я не знаю ни одного ребенка, которому нравилось бы изучать иностранные языки — для всех это пытка!

Но если умение рисовать или фехтовать может в жизни особо не пригодиться, то знание иностранных языков необходимо в любой профессии, какую бы они ни выбрали!

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