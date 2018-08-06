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Мама может: 9 сибирячек рассказали, почему неидеальны для своих детей
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Мама может: 9 сибирячек рассказали, почему неидеальны для своих детей 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Анастасия, 32 года, работает в сфере энергетики Дочь Дарья
«После рождения дочки мы с мужем развелись. Конечно, не конкретно из-за нее, мы разошлись, когда ей было уже два года. Сейчас мы с Дашей самая счастливая семья, нам очень хорошо вдвоем. Если я хочу побыть наедине с собой, отвожу дочь к бабушке, а вообще мы с дочкой настолько интересно проводим время вместе, что для меня это лучший релакс и подзарядка, которая только может быть.
Как разовый вариант — няня возможна. У нас с подругами есть на подхвате няня, которая если нужно, остается с нашими детьми. Я думаю, что для каждого ребенка его мама идеальна. Но я не знаю, в чем заключается идеал. Мы все делаем ошибки, фиксируем их и в дальнейшем стараемся не наступать на те же грабли».
Жанна, 29 лет, работает в сфере красоты Сын Антон
«После рождения ребенка отношения не меняются, если кажется, что есть перемены — это временно. Мы с сыном любим проводить время вместе, ходим на разные мероприятия. Я неидеальная мама, идеальна для детей — Мэри Поппинс. Через полгода после рождения ребенка мы искали няню, проводили собеседования, в итоге поняли, что кроме родной мамы и бабушек нет никого лучше. Мы приводили разные ситуации, примеры и спрашивали, как бы няня поступила, ни с одной не сошлись во взглядах. У меня очень активный сын, бывает, что на улице кто-то вздыхает, неодобрительно смотрит, но с советами ни разу никто не подходил».
Ирина, 31 год, в декрете Два сына, Фёдор и Роман
«У нас дети изменили отношения только в лучшую сторону, муж стал более заботливым и внимательным по отношению к нам, помогает, гулять с ними любит. Когда дети играют между собой, у меня остается время заняться чем-то своим. Удобно, что их двое, старший присматривает за младшим. Про няню не думали, мне хочется самой проводить время с ними.
Я далеко неидеальная мама, что вы. Есть моменты, за которые я себя ругаю, иногда очень строга к ним, или мало внимания уделяю. Бывает, люди на улице говорят, чтобы я лучше следила за сыновьями. Не люблю, когда родители вмешиваются в детские конфликты».
Марьяна, 27 лет, в декрете Сын Семён
«Если в отношениях есть любовь, ничего не поменяется. С рождением ребенка семья становится только крепче. Чтобы не было разногласий и ссор, нужно разговаривать, не стесняться озвучивать свои просьбы о помощи, в отношениях должен быть диалог. Быть мамой — это интересно, нужно кайфовать от процесса, не стоит напрягаться по каждому поводу. Когда наслаждаешься временем, проведенным с ребенком, всё само по себе хорошо. Детям нужны живые родители, живые эмоции. Прикрикнуть тоже можно. Я смотрю, как растет и развивается мой сын, вижу, что у меня получается, пока сама справляюсь, няня нам не нужна».
Ольга, 26 лет, в декрете Сын Борислав
«Когда рождаются дети, вся семейная жизнь становится другая. Меняется ритм, в первую очередь ты уже подстраиваешься под ребенка. Времени на двоих хватает, но мы любим ходить куда-нибудь втроем, в рестораны, на прогулки, в детские центры. Если мне необходимо время на себя, я просто оставляю ребенка с мужем или с бабушками. Я идеальная мама и не люблю, когда мне дают советы, хотя это часто происходит. Чаще советы не совпадают с моими взглядами, и чаще — это бабушки, которые живут в другом времени. Няню мы не хотим».
Ольга, 30 лет, в декрете Дочь Светлана
«Когда родилась дочь, конечно, добавились определенные заботы, но они никак не повлияли на наши с мужем отношения. Хотя мы с ним стали более внимательны друг к другу. Муж очень помогает, любит гулять с дочкой, любую помощь может оказать. Моя дочь любит развивающие игры, я стараюсь ей их покупать, она увлекается и у меня остается время на себя.
Я задумывалась о няне, но в итоге мы отмели этот вариант. Всё-таки не хочу доверять дочь чужому человеку и не очень люблю, когда дома находятся посторонние. У нас есть бабушки и садик. Я хочу быть для своей дочки просто хорошей мамой, ни к каким идеалам не стремлюсь».
Мария, 31 год, в декрете Сын Алексей
«У женщины после родов гормональный фон нарушен, депрессия может быть, главное себя ловить на мысли — стоп, муж работает, тоже устает и не должен приходить работать во вторую смену с ребенком. Когда я это поняла, у нас всё наладилось. Многие молодые мамы думают, что на работе мужья отдыхают, и когда приходят домой сразу должны подключаться. Главное понимать, что они не вам это должны, а ребенку, и если вы дадите ему 10 минут полежать на диване, только лучше будет. Не надо пилить его. Понимание должно быть. Выглядеть дома хорошо нужно, хотя бы сделать хвостик нормальный и майка чтобы без пятна была.
Я в декрете подрабатываю, открыла для себя новую сферу, занимаюсь дизайном одежды. Чтобы спокойно заниматься делами, я ввела режим, так гораздо проще планировать день. Я стремлюсь к тому, чтобы стать лучше, но само понятие идеала — мне кажется, это скучно, чопорность какая-то. У нас была няня, очень удобно, эта наша знакомая девушка, мы в ней уверены. Даже сейчас, если захотим с мужем куда-нибудь уехать вдвоем, оставляем сына с ней».
Алёна, 30 лет, в декрете Сын Марк, две дочери Кристина и Ева  «Когда родились дети, муж стал уделять мне меньше внимания, иногда я обижаюсь. Хотя бы два дня в неделю мы стараемся проводить время только вдвоем, оставляем детей бабушке. А когда мне нужно выделить время на себя, я говорю: «Марик, маме нужно заняться делами». Он с удовольствием сидит с девчонками. По утрам, если я хочу поспать, он уже знает, что надо помочь девочкам, может их одеть, покормить.
У нас была няня два года, когда дети были совсем маленькие, потом еще одна, тоже на два года получилось. Нам с ними очень повезло, до сих пор и с одной, и со второй мы хорошо общаемся. Я не знаю, кто такая идеальная мама, такие вообще бывают? Если бы у меня был один ребенок, может проще было бы, но с тремя стремиться к идеалу — точно нет».
Елена, 30 лет, в декрете Дочь Диана
«Мне кажется, у нас с мужем всё осталось по-прежнему. Чтобы отношения не портились, нужно больше времени проводить втроем, выбираться куда-то. Если муж не хочет, нужно его мотивировать. Если мне необходимо время, я подхожу к мужу и говорю — ну мне очень нужен сегодня выходной, у него не остается выбора.
Я не скажу, что я идеальная, просто мама. Возможно, идеал есть, у меня это картинка в голове, которая показывает, где и в каком направлении мне нужно работать. Не всегда получается выделить время на что-то, тем более на себя, постоянно в суете. Мне хочется пойти на курсы, развиваться в сфере красоты, но пока не получается. Няня нам не нужна, мы любим проводить время вместе».
Олеся, 27 лет, в декрете Дочь Милана
«С детьми жизнь меняется — и хорошо, и плохо. Многое зависит от понимания мужчины, что его жена стала мамой, в их семье появился малыш. Уже не будет так: захотел — поехал, захотел — отдохнул, стало больше ответственности. К жене нужно относиться с еще большим пониманием и теплотой, оказывать поддержку. Меняется и интимная жизнь, не все мужчины понимают, что есть ограничения после родов. Часто у женщин случаются депрессии, усталость сказывается, эмоции по отношению к мужу уже не такие яркие, это нужно понимать.
Главное — любить своего ребенка. Бывают же у всех моменты, когда ты уже устала, не могу, хочется покричать, но когда ребенок подходит и обнимает тебя, говорит: «Мамочка, я тебя люблю», ты сразу про всё забываешь, и про крики, и про усталость. А когда хочется поругать, нужно просто на секундочку выйти из комнаты, подышать, или вспомнить какие-то приятные эмоции. Мне это помогает. Нужно больше гулять, уделять внимание детям, быть с ними на одной волне. Я не стремлюсь стать идеальной, кто она такая, идеальная мама? Я просто люблю своего ребенка».
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