Неуплата алиментов

За неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно предусмотрена уголовная ответственность по ч.1 ст. 157 УК РФ.

В соответствии с ч.2 ст. 71, ч. 1 ст. 80, ст.84, ч.1 ст. 85 Семейного кодекса Российской Федерации родители обязаны содержать несовершеннолетних детей и нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. Родители не освобождаются от этой обязанности и после лишения их родительских прав, а также когда дети помещены в детские учреждения и находятся на полном государственном обеспечении.

Согласно п.4 ч. 3 ст. 151 УПК РФ по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст.157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) дознание производится дознавателями органов Федеральной службы судебных приставов.

Однако согласно примечанию к ст. 157 УК РФ привлечение должника за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей возможно при наличии у такого лица административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) за аналогичное деяние.

Санкция ч.1 ст. 157 УК РФ предусматривает меру ответственности в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на тот же срок, либо ареста на срок до трех месяцев, либо лишения свободы на срок до одного года.