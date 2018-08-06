«Жила в Голованово»: прикамец, усыновленный парой из США, ищет родную маму

Сейчас Мэсон учится в университете и увлекается американским футболом

Мэйсону 23 года. Он живет у США, учится в университете Арканзаса и мечтает стать биологом. Совсем скоро, в конце 2018 года, его мечта осуществится, и он станет дипломированным специалистом. Но у Мэйсона есть еще одна мечта — куда важнее первой. Он хочет найти маму, которая оставила его в пермском роддоме в начале 1995 года.

Мэйсон, а точнее, Андрей — такое имя дала ему мама, — родился 27 декабря 1994 года в одном из роддомов Перми. 3 января 1995-го мама написала отказ от него. Спустя год, 25 января 1996-го, мальчика усыновила пара из США. С новой семьей он уехал в южный американский штат Арканзас. Там он рос вместе с двумя сводными сестрами и братом, учился в школе, поступил в университет.

— Мои приемные родители никогда не скрывали, что я приемный. Но я не чувствовал себя ущемленным: приемные мама и папа относятся ко мне с любовью и приложили много усилий, чтобы поднять меня на ноги, — рассказал Мэйсон корреспонденту 59.ru. — В документах о моем усыновлении сказано, что в России меня звали Андреем Ивановичем Смагиным. Там же указано имя моей биологической мамы. Когда меня усыновили, у нее было еще двое детей, но их имена и пол неизвестны. Мама жила в Голованово. Это недалеко от Перми.

В распоряжении 59.ru есть фамилия, имя и отчество биологической мамы Андрея, который привык называть себя Мэйсоном, но мы не публикуем их, чтобы не нарушить закон о персональных данных.

Мэйсон (слева) на школьном выпускном

Мэйсон не помнит свою маму, потому что остался без нее, когда был очень мал, но все равно хочет разыскать ее. Парень не держит зла на ту, что дала ему жизнь, а, наоборот, хочет подружиться с ней.

— Я бы хотел общаться с биологической мамой и братьями или сестрами, время от времени приезжать в Россию, — сообщил Мэйсон.

К своей будущей поездке на родину молодой человек относится ответственно — в течении двух лет изучает русский язык, и может произнести на нем несколько часто употребляемых фраз. Часть информации о себе Мэйсон рассказал корреспонденту 59.ru по-русски, а часть — по-английски. Попрощался, например, по-русски. «Спасибо. Пока!» — написал Мэйсон.

Сейчас Мэйсон учится на биологическом факультете Технического университета Арканзаса. Мечтает работать биологом в агентстве по сохранению редких видов диких животных.

Если вы знаете маму Андрея Ивановича Смагина, 24 года назад жившую в Голованово, молодой человек просит написать об этом на электронную почту редакции 59.ru — 59@rugion.ru. Мы передадим информацию молодому человеку.

Ранее при помощи 59.ru свою сестру, усыновленную в Испанию, нашла 27-летняя Алина (имя изменено, — прим.автора). Девочек разделили 15 лет назад: одну взяла под опеку семья из Краснокамска, другую увезли за рубеж.