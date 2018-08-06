В Ярославской области мужчина после долгих издевательств над женой украл её из дома

Супруги не могут поделить детей

В Ярославской области муж похитил собственную жену. Причём, после нескольких лет издевательств над ней.

Пара жила в Угличе. Отношения разладились уже давно. Но мужчина не давал жене уйти спокойно: он бил её на протяжении многих лет. В мае женщина сбежала из дома, оставив там троих детей: 4-х, 7-ми и 8-ми лет. После этого сразу же наняла адвоката. Супруги начали делить детей. Всё это время мама не могла с ними видеться, потому что боялась мужа.

— Вчера супруг моей клиентки позвонил ей и предложил увидеться с детьми. Женщина согласилась. Он заехал за ней на машине, силой затолкал её внутрь и увёз в неизвестном для неё направлении. Мы начали искать её днём, но, ни на мои, ни на звонки сестры она не отвечала. Спустя какое-то время мне приходит от неё смс-сообщение: «Помогите». После этого мы обратились в полицию и к волонтёрам. Пробили номер. Их нашли в Ярославле по фактическому месту регистрации, — рассказала адвокат женщины Юлия Метелева.

Известно, что мужчина по национальности азербайджанец. Дети на данный момент находятся с ним. Сегодня его жена пойдёт снимать телесные повреждения. Как сообщил источник 76.ru, на мужчину действительно писали заявление в полицию.

Ранее 76.ru рассказывал о ещё одной семье, которая не может поделить ребёнка. Папе пришлось выкрасть мальчика из детского сада.