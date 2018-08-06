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Вся в маму: Юлия Ковальчук трогательно поздравила родителей с годовщиной свадьбы
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Вся в маму: Юлия Ковальчук трогательно поздравила родителей с годовщиной свадьбы 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Вчера родители Юлии Ковальчук отметили годовщину свадьбы — 46 лет совместной жизни. Этот день они провели в кругу семьи, а их знаменитая дочь выложила совместный снимок с родителями в микроблог и поздравила с годовщиной.
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«Как неприлично»: Юлию Ковальчук критикуют за фото без нижнего бельяСама артистка не испытывает каких-либо комплексов по поводу фигуры или стиля одежды. Юлия не скрывает, что восхищается родителями и считает их примером крепкой семьи. «46 лет вместе — это не просто любовь, это мудрость, терпение, страсть и нежность, сострадание и самопожертвование, пример для подражания и большая часть всего хорошего, что есть во мне! Мои любимые папуля и мамуля, будьте здоровы!» — написала Юлия под совместным снимком с родителями.
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Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что Юлия как две капли воды похожа на свою маму и явно унаследовала ее черты лица. «Вы — копия своей мамы, здоровья и долголетия вашим родителям!», «Очень похожи Вы на маму, но глаза папины. Такими датами можно гордиться и ставить в пример!», «Юля, Вы на маму похожи», — писали в комментариях поклонники.
Отметим, что Юлия Ковальчук уже восемь лет состоит в отношениях с Алексем Чумаковым. Однако свадьбу они сыграли только в 2013 году. В прошлом году у них родилась дочь Амелия.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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