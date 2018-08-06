Юлия Ковальчук показала своих родителей в годовщину их свадьбы

Поклонники отметили, как супруги молодо выглядят.

Певица, экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук поделилась в Instagram трогательным фото со своими родителями. Дочь с нежностью поздравила маму и папу с годовщиной свадьбы. Олег Александрович и Светлана Васильевна Ковальчуки прожили в браке 46 лет.

Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk)

5 Авг 2018 в 12:40 PDT 46 лет вместе это не просто любовь)) это мудрость, терпение, страсть и нежность, сострадание и самопожертвование, пример для подражания и большая часть всего хорошего, что есть во мне! Мои любимые папуля и мамуля, будьте здоровы и Горько!💋💋💋

— трогательно подписала семейное фото певица.

«Вашим родителям долгих лет жизни! Вы очень похожи на маму, а глаза папины!», «Здоровья и счастливых, долгих лет жизни мамочке и папочке!», «Светлана Васильевна все хорошеет!! С праздником!!Счастья и любви!», «Поздравляю! Счастья и Здоровья Вашим родителям! 💐💞💖💝💖», «Как мило) все похожи друг на друга) мои огромные поздравления!», «Спасибо, что делитесь такими фотографиями! Вы прекрасны! Здоровья родителям!», «Как здорово! Поздравляем от всей души;))) Еще 100 лет вместе прожить 💖», — пожелали поклонники родителям Юлии Ковальчук.

Напомним, что не так давно Юлия сама стала мамой. Ее дочке Амелии — девять месяцев. Юлия Ковальчук вместе с мужем Алексеем Чумаковым иногда радуют своих поклонников фотографиями малышки. Так, певица показывала милый снимок ножек Амелии.

Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk)

18 Июл 2018 в 5:29 PDT Подписчики звездной семьи отметили, что стройные ножки у крохи — в маму. А некоторые даже попросили прощения, отметив, что пухлые ножки малышки — гораздо симпатичнее маминых. На что артистка ответила, что ничуть не обижается на такое сравнение.

Кстати, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков недавно заявили о планах вновь стать родителями.

Папа всегда рядом. #алексейчумаков #alexchumakoff #дочь #любимаядочь #зима #москва #тюмень #любовь #мир #жизньпрекрасна #всемдобра #юлияковальчук #настроение

Публикация от Алексей Чумаков (@alexchumakoff)

20 Дек 2017 в 3:02 PST Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk)

25 Июл 2018 в 2:35 PDT Фото: Instagram @juliakovalchuk, @alexchumakoff