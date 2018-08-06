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Найти дорогу. В Алтайском крае взрослые теряются в лесу, а дети — в городах
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Найти дорогу. В Алтайском крае взрослые теряются в лесу, а дети — в городах 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Грибной и ягодный сезон в разгаре. Всё больше жителей края выбирается в лес в поисках даров природы. Иногда — вместе с детьми. Но не всегда сразу находится обратная дорога. Кто-то долго плутает сам, а для кого-то приходится вызывать поисковиков и спасателей.
Так, в Егорьевском районе потерявшийся в лесу молодой мужчина сумел найти дорогу домой до приезда поисковой группы. А в Волчихе именно подразделение спасателей вывело из чащи заблудившуюся пожилую женщину.
Простые правила
В ГУ МЧС по Алтайскому краю разработали памятку для сборщиков грибов и ягод. Главный принцип — когда отправляетесь в лес, сообщите об этом родственникам, соседям или знакомым, уточнив время возвращения.
По словам сотрудника ГУ МЧС по Алтайскому краю Андрея Юрина, прежде чем идти в лес, надо тщательно продумать своё снаряжение. Нужно взять с собой сотовый телефон, проверив заряд батареи и пополнив баланс, но нужно помнить, что во многих местах в лесу сотовая связь недоступна. При отправлении в лес каждый грибник должен взять с собой необходимые лекарства, включая бинт с йодом, набор спичек в водонепроницаемой упаковке, дождевик, небольшой запас денег. Одежду для похода в лес необходимо выбирать ярких тонов, потому что камуфляжная форма и старые куртки, которые грибники надевают для похода в лес, усложняют поиски. Также очень важно взять с собой в поход побольше еды, запас питьевой воды, тёплые вещи, нож, компас и удобную обувь.
Спасатели также советуют грибникам брать с собой в лес свисток, а по пути движения в незнакомой местности оставлять метки, по которым можно найти путь назад.
Внимание детям
Поисковый отряд «Лиза Алерт» в Алтайском крае обращает особое внимание на нахождение в лесу детей. «Никогда не отпускайте ребёнка в лес одного. В истории нашего отряда есть поиски, когда потерялся ребёнок, отправившийся через лес в магазин на велосипеде известной ему дорогой. Как и почему он съехал с дороги — неизвестно, но двое суток сотни человек искали его в лесу. Собака как спутник не в счёт: мы много раз искали и детей, и взрослых, которые ушли с собаками», — говорят поисковики.
С осторожностью можно отправлять в лес маленького ребёнка с пожилым человеком. Если со взрослым что-то случится — четырёхлетний ребёнок не сможет ему помочь. Как и взрослым, детям в лесу нужна яркая одежда и непромокаемая обувь — резиновые сапоги или походные ботинки. Также у ребёнка в его рюкзачке обязательно должны быть — полностью заряженный телефон, вода, шоколадка и свисток. Если все эти вещи взяты с собой, но лежат в сумке у взрослого — никакого смысла для ребёнка в этом нет.
По мнению поисковиков, очень важно научить ребёнка поведению в лесу в случае «потери»: не идти дальше, если заблудился, а найти рядом сухую возвышенность или полянку, где ждать взрослых. Также надо звонить родителям, а если связь неустойчивая — на номер 112. Заряд телефона надо беречь — не играть и не слушать музыку. Залазить на дерево бесполезно, а идти «на звук» в лесу опасно, особенно в темноте. Надо стараться не спать — спящий ребёнок не слышит, как его зовут, и рискует переохладиться. Грибы и ягоды в лесу детям есть нельзя, как и пить из водоёмов, к которым вообще лучше близко не подходить. Ребёнок должен знать, что если в лесу его зовут чужими голосами — нужно отзываться — значит, его ищет много людей. И вообще к любому взрос— лому в лесу нужно обращаться за помощью. Да, не всегда они адекватны — был случай, когда грибники, встретив двух маленьких босых детей, в ответ на их вопросы показали в ту сторону, куда, по их мнению, стоило идти, и пошли сами дальше. Но всё же стоит попытаться.
В городе и селе
К сожалению, дети могут потеряться не только в лесу, но и в городе. В Барнауле шестилетний мальчик ушёл из детского лагеря при спортивном клубе и шесть километров с тяжёлой сумкой добирался до бабушки. В это время его искали родители и полиция, так как сотрудники клуба его уход не заметили. Ребёнка искали и на озере, и на дачах, к счастью, он дошёл до бабушки без дополнительных приключений.
А в Белоярске 30 июля жительница Новоалтайска подобрала в кустах четырёхлетнего мальчика в пижаме, который в 5 часов утра замёрз, плакал и был напуган. Девушка доставила ребёнка в полицию, которая и нашла родителей. По одной из версий, ребёнок вышел ночью во двор в туалет, оказался за оградой, растерялся в темноте и потерял ориентиры.
Специалисты рекомендуют даже маленьким детям объяснять алгоритмы поведения, если они потерялись или отстали от родителей — в магазине, развлекательном центре, в городе, общественном транспорте или на даче.
АиФ — Алтай: последние новости
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