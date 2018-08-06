Хлое Кардашьян планирует стать многодетной мамой

Безмерная любовь к детям в крови у представительниц семейства Кардашьян . 34-летняя Хлое, которая совсем недавно стала мамой девочки Тру, уже задумывается о пополнении. В разговоре с журналистами знаменитая блондинка призналась, что хочет иметь много детей.

Честно, я не знаю, готова ли забеременеть так быстро. Но я определенно хочу больше детей! Когда это будет, не могу вам сказать. Я слышала, что врачи рекомендуют ждать как минимум год после рождения первого ребенка.

Хлое Кардашьян

Тем не менее, малышка Тру не будет скучать в одиночестве, ведь у нее есть целых две кузины-ровесницы: малышка Сторми, которую родила Кайли Дженнер, и Чикаго (дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста).

Дочь Хлое Кардашян

Напомним, что баскетболист Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян стали родителями в апреле этого года. Звезда реалити-шоу состоит в отношения со спортсменом уже больше года. Новорожденная дочь Тру стала их первым ребенком. Накануне родов Хлое узнала, что бойфренд ей изменял с танцовщицей Лани Блэр, однако простила (или пытается) его.