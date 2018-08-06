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Дети и открытый огонь — постоянные источники тревоги
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Дети и открытый огонь — постоянные источники тревоги 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Многие дети лет до 10-12 не осознают опасность. Даже когда по 100 раз говоришь, что опасно, нельзя… они всё равно делают. И ответственность за здоровье детишек такого возраста лежит на родителях.
Моей дочке 3,5 года, она вполне послушный ребёнок, но бывает, что спотыкается на ровном месте и падает. Месяц назад мы были на природе. Всё было хорошо, ходили вместе за ручку (ребёнок первый раз в жизни выехал за город), но вдруг она решила побежать к папе. Вырвавшись, пробежала буквально 2 метра, споткнулась и упала… в костёр. Точнее, в остатки кострища, так как с начала мая у нас в области запрещено разводить костры. Но дочка была вся в саже + разбитые коленки, которые мы еле-еле отмыли. Прочитала ей лекцию об опасности костра и огня.
В бочке сжигаем мусор и остатки крыши
Неделю назад мы сняли крышу с нашего дома (поднимаем стены, делаем новую крышу), старые доски потихоньку сжигаем в бочке, не разрешая никому близко подходить к ней, поскольку очень горячо. Доче тоже было сделано предупреждение. Через пару дней, возвращаясь в дом из садика, доча вбегает во двор, спотыкается и падает на ладошки, упершись головой прямо в бочку. Хорошо, что в этот день не сжигали ничего. Ещё одна лекция с выговором.
У меня в сумочке раньше были только влажные салфетки, а теперь ещё лежит и перекись водорода, так как ходит в шортиках и частенько коленками скользит по асфальту.
А в домашней аптечке есть противоожоговое средство + таблетки фурацилина. Даже если предпринятые меры не смогут предотвратить пожар или случайных ожогов, то по крайней мере есть лекарство.
На прошлой неделе у нас в городе случилось ЧП — маленькая девочка подошла к мангалу, в котором родители разжигали дрова или уголь для шашлыка, используя при этом «средство для розжига». Оно вспыхнуло и обожгло 6 летней девочке лицо и руки. 11% тела в ожогах 1 и 2 степени, а ведь это было на природе, и им пришлось ещё ехать в город.
Люди! Берегите детей, не оставляйте одних возле горячих, опасных предметов, они такие вёрткие, что порой отдых на природе превращается в отдых для детей, но никак не для родителей.
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