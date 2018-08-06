Врач-психиатр: «Все проблемы ребенка проявляются его поведением»

Две девочки-подростка из Алтайского края убили котенка под прицелом видеокамеры. После того, как видео попало в интернет, на школьниц ополчились десятки тысяч человек, а в адрес семьи посыпались угрозы.

Врач-психиатр, кандидат медицинских наук, начмед краевого психоневрологического диспансера Виктор Ведяшкин, рассказал АиФ-Алтай о причинах детской жестокости и о том, к чему приводит равнодушие взрослых.

«Котёнка жалко. Но я занимаюсь здоровьем детей и волнуюсь за девочек, на которых оказывается огромный прессинг, — говорит Виктор Ведяшкин. — В отношении их идёт активная атака: подписываются петиции, высказываются государственные деятели. Но они же дети! У них нет психоэмоциональных и интеллектуальных ресурсов, чтобы правильно оценить, что сейчас происходит. Они вынуждены «вариться» в ситуации травли».

Конфликт «исперчен»

Елена Чехова, АиФ-Алтай: То есть этот случай — не тема для публичного обсуждения?

Виктор Ведяшкин: Этот случай — не первый и, думаю, не последний из ряда подобных. Наше общество и средства массовой информации всё чаще демонстрируют интерес к историям проявления агрессии: кто-то стрелял в одноклассников, кто-то кого-то побил и снял на видео, кто-то с ножом бросался на учителя. Наверняка для такого интереса есть объективные причины. Но есть и обратная сторона вопроса…

Недавно мы пережили бум подросткового суицида. Да, проблема острая. Я несколько лет занимаюсь вопросами суицидального повеления, вхожу в группу по расследованию и профилактике суицидов у несовершеннолетних. Поэтому точно знаю: от бесконечного муссирования такой информации получается только обратный эффект. Замечено, что как только появляется всплеск интереса к такой информации, так повышается количество трагедий.

— И всё же, разве нормальна убийственная агрессия у детей?

— Вообще агрессия — это здоровая компонента психики человека. Другой вопрос: как эту жизненную энергию реализовать? Вот здесь и проявляются правила воспитания, духовное и культурное развитие личности. Возможно, нужно применить и какие-то медицинские аспекты, когда человек не способен к саморегуляции.

— Примеров детской жестокости стало больше?

— Я бы сказал, что сейчас возможностей зафиксировать инцидент стало больше. Раньше как? Повздорили подростки, вышли за школьный двор, разобрались. Порой с последствиями: синяк под глазом или разбитый нос, или порванная рубашка. А порой и без особых последствий. Главное, что разобрались! И инцидент потух. Сейчас же «соперники» переписываются в соцсетях, оскорбляют друг друга виртуально, выкладывают провоцирующие фотографии… А ведь это остаётся документом. И этот документ может бесконечно использоваться: можно делать репосты, рассылку, скрин-шоты. То есть конфликт не тухнет, наоборот нарастает, разгорается до бесконечности.

— Соглашусь. Когда читаешь резкие несдержанные оценки упомянутой истории, кажется, что многие комментаторы «захлебнулись» эмоциями и не отдают отчёта своим словам…

— Истерия во многих высказываниях присутствует. И не только по поводу данной истории. Это показатель культуры общения. А культура общения порой вообще отсутствует в Интернете. За слова здесь никто не отвечает.

Сами дети не будут за этим следить. У педагогов по закону ограниченные возможности контроля в этом пространстве. Родителей вполне устраивает, что ребёнок сыт, одет, сидит дома у компьютера. А что он там делает — никто не знает. А знать должны бы! Для этого не надо навязчиво стоять за спиной и читать переписку. Как врач сталкивался с такими случаями, когда родители и читают, и даже отвечают на детскую переписку. Особенно часто это делают родители детей, испытывающих какое-то давление со стороны, чтобы заступиться. Но это не совсем правильно.

У всех хаты с краю?

— Не отвечают за слова, не несут ответственности за поступки… Может, так и приучаются к вседозволенности?

— Психологи и психиатры отмечают, что становление человека как личности сейчас «подзатянулось». Стали даже говорить о том, что стоит продлить возраст совершеннолетия до 21 года, и даже не выдавать водительские права до 30 лет. Такие экстремальные выводы основаны на том, что люди не могут нести ответственности за свои поступки, потому что являются продуктами инфантилизации. У этого явления много факторов. Один из них — стремление общества молодеть. Примером для подражания стали бабушки-девушки с айфонами, которые по пляжу в бикини гуляют и в модных тусовках участвуют. Появилась масса технологий в косметологии, чтобы продлить молодость. А ведь стремление выглядеть молодо, моложе, ещё моложе тоже откладывает отпечаток на зрелость поступков.

— Ну уж думать, как все, и делать, как все, подростки стремились во все времена.

— Подросткам свойственно объединиться и натворить чего-то. Это реакция группирования, реакции импульсивно-агрессивного действия. Клич кто-то кинул, все побежали и никто не думал о последствиях. Потом человек взрослеет, становится самодостаточным, у него формируется собственное мнение.

— Но ведь рядом с подрастающим человечком уже есть взрослые, самодостаточные, со — хочется думать — сформированным мировоззрением. Это его родители.

— Сейчас Минобразование (и мы поддерживаем эту идею) продвигает такое понятие, как ответственное родительство. Оно состоит из множества компонентов — медицинского, экономического, интеллектуального, физического развития ребёнка. И, конечно же, не на последнем месте должно быть духовное развитие ребёнка.

В постсоветское время перестарались с переходом от коллективного сознания к индивидуальному, поэтому у многих людей появилась отрешённость от общих проблем. Например, если раньше, услышав, что какой-то ребёнок сквернословит, любой посторонний мог одернуть: «Мамке скажу, получишь!». Теперь же люди побаиваются делать замечания. Потому что выскочит заполошная мамка и начнёт кричать, что сама знает, как воспитывать своего ребёнка. А на самом деле и мамка за него не отвечает, потому что времени на воспитание нет — свою жизнь устраивает или кредиты отрабатывает, и у обывателей сознание «поломалось», мол, нельзя вступаться. Очень часто жестокости, зверства происходят на глазах прохожих, но они молчат. Или пытаются заснять на мобильник, чтобы выложить в сеть.

Не быть равнодушными

— Распущенность детей идёт от родительского неумения?

— И от неумения, и от безразличия, и от усталости. Коллеги-психиатры, которые работают со взрослыми, всё чаще фиксируют у пациентов психоэмоциональное выгорание. Причём оно случается во всё более молодом возрасте. Погоня за жизненным успехом, материальными благами, карьерой зачастую и приводит к такому результату.

— Как же нам детей уберечь, как беду не просмотреть?

— Все проблемы ребёнка проявляются его поведением. Не важно, что стало причиной — голова болит или с другом поругался… Всегда это будет проявляться отклонениями в поведении. Поэтому надо, как минимум, проявлять к ребёнку интерес. Если с ним что-то происходит необычное, это уже повод насторожиться. Был тихий, учился прилежно, по дому безотказный помощник, а потом раз — и поменялся: разбил окно, прогулял уроки, подрался с другом. Или наоборот, был живчиком, впереди планеты всей, озорник-заводила, но вдруг замкнулся, вся его энергия спала, перестал общаться с приятелями. Поинтересуйтесь ненавязчиво, что произошло. Проанализируйте, отчего такие перемены. Может, так взрослеет. Или дома неприятности. Или с одноклассниками проблемы. Или перегружается занятиями.

Любой инцидент с ребёнком должен быть сигналом, который взрослым нужно «расшифровать». Причём это должны сделать не только родители, но и учителя, и врачи, и соседи. Главное со стороны взрослых — не быть равнодушными.