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Тутта Ларсен шокирована своим возрастом
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Тутта Ларсен шокирована своим возрастом 

Russianshowbiz.info 55 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Тутта Ларсен опубликовала детское фото и поделилась с подписчиками мыслями по поводу своего возраста и старения.
Женщина заметила, что какая-то ее часть прибывает в постоянном шоке. Телеведущая не может до конца поверить в то, что ей 44 года и она является мамой троих детей. Ларсен часто теряет ощущение реальности происходящего и не верит в то, что все происходит с ней здесь и сейчас.
Ларсен поделилась с читателями своими ощущениями и призналась, что маленькая Танюшка Романенко, которая смотрит на нее с фотографии, намного понятнее и ближе, чем взрослая женщина, которой Тутта является в настоящем. Она до сих пор помнит беззаботную смеющуюся девочку, которая закуталась в мамин халат после купания в Азовском море, и с теплотой ее вспоминает.
А вообще, если честно, какая-то часть меня находится в постоянном офигении. От того, что мне 44. Что у меня трое детей. Что вот это все реально со мной происходит. Маленькая Танюшка Романенко, закутанная после купания в Азовском море в мамин халат, счастливая и беззаботная, смотрит на меня и хохочет…
Публикация отTutta Larsen, Тутта Ларсен (@larsentut)
4 Авг 2018 в 7:44 PDT
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