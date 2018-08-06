Тутта Ларсен шокирована своим возрастом

Телеведущая Тутта Ларсен опубликовала детское фото и поделилась с подписчиками мыслями по поводу своего возраста и старения.

Женщина заметила, что какая-то ее часть прибывает в постоянном шоке. Телеведущая не может до конца поверить в то, что ей 44 года и она является мамой троих детей. Ларсен часто теряет ощущение реальности происходящего и не верит в то, что все происходит с ней здесь и сейчас.

Ларсен поделилась с читателями своими ощущениями и призналась, что маленькая Танюшка Романенко, которая смотрит на нее с фотографии, намного понятнее и ближе, чем взрослая женщина, которой Тутта является в настоящем. Она до сих пор помнит беззаботную смеющуюся девочку, которая закуталась в мамин халат после купания в Азовском море, и с теплотой ее вспоминает.

А вообще, если честно, какая-то часть меня находится в постоянном офигении. От того, что мне 44. Что у меня трое детей. Что вот это все реально со мной происходит. Маленькая Танюшка Романенко, закутанная после купания в Азовском море в мамин халат, счастливая и беззаботная, смотрит на меня и хохочет…

Публикация отTutta Larsen, Тутта Ларсен (@larsentut)

4 Авг 2018 в 7:44 PDT