Активисты из Тольятти попытались помочь больному ребенку

В Тольятти одна их местных активисток рассказала об угрозах, поступивших от инспекторов ПДН и сотрудников органов опеки в адрес волонтеров, попытавшихся помочь двухлетней девочке Ангелине, которая содержалась в ненадлежащих условиях. Об этом сообщил «Ридус».

В ноябре прошлого года три волонтера из селения Александрово (Самарская область) подняли тревогу после того, как побывали в запущенном доме с неисправной электропроводкой, где жила девочка с матерью и младшим братом Мишей. После этого активистам начали угрожать сотрудники органов опеки и местный участковый Сергей Петрович Мот.

«Этим занимается инспекция ПДН, а с этими волонтерами очень бы хотелось бы пообщаться. Все это вообще надуманно», — опроверг обвинения Мот.

Отмечается, что неделю назад двухлетняя Ангелина поступила в медицинский городок в Тольятти. Ее вес — 8,3 килограмма, тело в ушибах, нет двух нижних зубов.

«Как рассказала бабушка, злоупотребляющая алкоголем, Ангелина ела сухарик и сломала зубки. А когда через неделю приехала мать, она заявила, что зубов у девочки вообще не было. Они расходятся в показаниях. Также бабушка говорит, что на девочку напала кошка и расцарапала ее, а мать утверждает, что ребенка побил братик. Бабушка даже в больнице за Ангелиной не ухаживает, сидит разгадывает кроссворды, в то время как соседка по палате меняет ребенку памперсы», — уточнила активистка.

В настоящее время волонтеры пытаются привлечь внимание властей к этой истории, так как ребенок ни разу не был на приеме у врача, и у девочки нет прививок.

«Нами был направлен запрос во все службы системы профилактики, поэтому информацию пока предоставить не могу. Естественно, мы предпринимали все попытки, чтобы дети были в безопасности, чтобы у них все было хорошо. По поводу угроз я не могу представить никакую информацию», — пояснила руководитель МКУ «Управление семьи, опеки и попечительства» Елена Щепилова.