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Волонтеры сообщили об угрозах инспекторов ПДН из-за больного ребенка
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Волонтеры сообщили об угрозах инспекторов ПДН из-за больного ребенка 

Ридус 41 минуту назад
Фото: Ридус
Волонтеры из Тольятти сообщили об угрозах сотрудников органов опеки и инспекторов ПНД после попытки активистов помочь ребенку, который содержится в ужасных условиях.
В ноябре 2017 года три волонтёра из села Александрово Самарской области впервые пришли в дом, где проживала двухлетняя Ангелина с братом Мишей и матерью. К ним поступили сведения о том, что ребенок содержится в ненадлежащих условиях.
Когда мать детей открыла им дверь, они увидели запущенный дом, неисправную электропроводку и девочку, лежащую в испражнениях. После этого волонтёры начали бить тревогу и обращаться в различные учреждения за помощью.
Как рассказала «Ридусу» на условиях анонимности одна из местных активисток, после этого волонтёрам начали поступать угрозы от участкового Мота Сергея Петровича и сотрудников органов опеки.
«На волонтеров мы до сих пор выйти не может, потому что они боятся комментировать эту ситуацию. Они боятся выйти на связь. Одна девочка сказала: «не трогайте меня больше, я еле-еле смогла спасти свою семью»», — рассказала активист.
Местный участковый подобные обвинения опроверг.
«Этим занимается инспекция ПДН, а с этими волонтерами очень бы хотелось бы пообщаться. Все это вообще надумано», — заявил Мот «Ридусу».
Тогда волонтерам так и не удалось привлечь властей к этой семье. Неделю назад эта же самая девочка поступила в медгородок Тольятти. Ребенок в свои два года весит 8,3 кг, она была вся в ушибах, под носом — спекшаяся кровь, отсутствовали два нижних зуба.
Мать в больнице не появлялась, поэтому активисты собрали средства на горшок, подгузники и все необходимые вещи, в которых ребенок нуждается в больнице.
«Как рассказала бабушка, злоупотребляющая алкоголем, Ангелина ела сухарик и сломали зубки. А когда через неделю приехала мать, она заявила, что зубов у нее вообще не было. Они расходятся в показаниях. Также бабушка говорит, что на девочку напали кошка и расцарапала ее, а мать утверждает, что ее побил братик. Бабушка даже в больнице за Ангелиной не ухаживает, сидит разгадывает кроссворды, в то время, как соседка по палате меняет ребёнку памперсы», — говорит девушка.
Волонтеры полагают, что ребенка истязают дома. Когда в больницу к Ангелине пришла мать, девочка даже не протянула к ней руки. При этом негативных отзывов о женщине нет — она работает на птицефабрике, не пьет.
«Сейчас волонтеры добиваются привлечения внимания к этой ситуации, мы хотим понять, почему девочка находился в таком состоянии. Ребенок за два года ни разу не наблюдался в больнице. У детей нет прививок. Педиатр говорит, что дети не были на приеме вообще. Когда врач пришла к ним домой, она долбилась в дверь четыре часа», — подытожила волонтер.
Как уверяет активистка, волонтеров стали запугать медики больницы после распространения этой истории. Самой Марине позвонили из ПДН.
«Мне говорили, что распространение этих сведений — это уголовно наказуемое деяние. Что уголовно наказуемое? То, что мы пытаемся спасти ребенка? Мы сейчас также опасается за себя», — говорит местная жительница.
Ответить на вопрос «Ридуса», в каком состоянии поступила девочка в больницу и что показала проверка сотрудников органов опеки, руководитель МКУ «Управление семьи, опеки и попечительства» Елена Щепилова затруднилась.
«Нами был направлен запрос во все службы системы профилактики, поэтому информацию пока предоставить не могу. Естественно, мы предпринимали все попытки, чтобы дети были в безопасности, чтобы у них все было хорошо. По поводу угроз я не могу представить никакую информацию», — заявила Щепилова.
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