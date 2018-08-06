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Ребенок погиб от удара молнии, катаясь на лодке в Подмосковье
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Ребенок погиб от удара молнии, катаясь на лодке в Подмосковье 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Ребенок погиб от удара молнии, катаясь на резиновой лодке по водохранилищу в Подмосковье, начата проверка, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Московской области.
Отмечается, что в воскресенье на берегу Озернинского водохранилища без признаков насильственной смерти обнаружено тело 11-летнего мальчика.
"По данному факту… организовано проведение доследственной проверки. Предварительно установлено, что 5 августа ребенок совместно со знакомым матери катался на резиновой лодке по водохранилищу, в лодку ударила молния, в результате чего мальчик скончался. Мать ребенка в этот момент находилась на берегу", — говорится в сообщении.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судмедэкспертизы для установления причины смерти, уточнили в ведомстве.
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