Ребенок погиб от удара молнии, катаясь на лодке в Подмосковье

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости . Ребенок погиб от удара молнии, катаясь на резиновой лодке по водохранилищу в Подмосковье, начата проверка, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Московской области.

Отмечается, что в воскресенье на берегу Озернинского водохранилища без признаков насильственной смерти обнаружено тело 11-летнего мальчика.

"По данному факту… организовано проведение доследственной проверки. Предварительно установлено, что 5 августа ребенок совместно со знакомым матери катался на резиновой лодке по водохранилищу, в лодку ударила молния, в результате чего мальчик скончался. Мать ребенка в этот момент находилась на берегу", — говорится в сообщении.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судмедэкспертизы для установления причины смерти, уточнили в ведомстве.