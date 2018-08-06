В роддоме на Таймырской прочтут лекции для будущих мам

Лекции для будущих мам прочтут 6 и 7 августа в родильном доме ГКБ №40, что в Лосинке. Мероприятия приурочены ко Всемирной неделе поддержки грудного вскармливания — ее отмечают в первую неделю августа.

Так, лекция «Основы грудного вскармливания. Золотой стандарт в питании ребенка» начнется 6 августа в 15.00. Прочтет ее врач-неонатолог родильного дома ГКБ № 40 Наталья Бакшеева

А во вторник, 7 августа, в 15.00 с будущими мамами на тему детского питания пообщается педиатр, кандидат биологических наук Нина Аванян. Лекция начнется также в 15.00.

Напомним, роддом расположен по адресу ул. Таймырская, 6. (иб)