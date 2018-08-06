Хабенский предложил не дарить цветы учителям на 1 сентября

Вместо этого можно принять участие в благотворительной акции.

Расставаться с летом никто не любит, но осень подходит все ближе. А с ней и новый учебныйгод. А это значит, что пора активно готовиться к школе — обновить форму, закупить канцтовары и подумать о букете для учителей в честь «Дня знаний». Для последнего пункта Фонд Константина Хабенского придумал необычное решение.

Вместо бесчиленного количества букетов, организаторы фонда предлагают купить один общий от класса, а сэкономленные деньги пожертвовать в помощь детям с опухолью головного мозга. Конечно, цветы — вещь приятная, но они имеют свойство увядать. Зато даже незначительная сумма, может помочь в борьбе со страшной болезнью. От такой инициативы только все в выигрыше: дети учатся помогать, родители не сильно обременены выбором букета, а у чителям не придется искать тысячу ваз.

Чтобы принять участие, нужно заручиться поддержкой нескольких родителей или всего класса и связаться с представителями фонда по почте gifts@bfkh. Больше подробностей можно найти на сайте Фонда Хабенского. Классы, поддержавшие акцию, получат специальный сертификат и значки.

Подобную акцию «Уроки добра» Фонд Хабенского проведет в пятый юбилейный раз, и она дает неплохие плоды. Например, только за прошлые два года участникам акции удалось собрать почти 1,5 миллиона рублей и помочь 13 подопечным фонда. А все начиналось с букета цветов.

«Прелесть этой акции в том, что инициатором ее проведения может стать кто угодно: классный руководитель или просто учитель, родители, а может быть, и отдельно взятый ребенок. Не нужно ждать никакого распоряжения от директора или, тем более, Департамента образования. В прошлом году у нас, например, был случай, когда шестиклассница из Нового Уренгоя, прочитав о такой инициативе в социальной сети, подговорила одноклассников и их родителей участвовать — в итоге этот класс собрал 18 601 рублей для детей с опухолями мозга. А весь город узнал об этом благодаря местному телеканалу, который она же и пригласила», — прокомментировала Алена Мешкова, директор Благотворительного Фонда Константина Хабенского.

Дженнифер Энистон откровенно рассказала, почему у нее нет детей

Большие девочки не плачут: 15 сильных героинь в кино

Читайте также: