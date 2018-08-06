В первой половине 2018 года в области родилось почти 200 близнецов 

За полгода 2018 в Иркутской области зарегистрировали почти 200 двойняшек и две тройни. Об этом сообщает региональная служба ЗАГС.
В прошлом году цифра была значительно ниже, так за весь год органы ЗАГС Иркутской области зарегистрировали 313 двойняшек и 5 тройняшек.
В Министерстве здравоохранения корреспонденту «АиФ-Иркутск» сообщили, что 2017 году в регионе родилось 306 двоен и 4 тройни. Данных о количестве рождённых детей от многоплодных беременностей на первое полугодие 2018 года нет, так как такой ежемесячный мониторинг в учреждениях здравоохранения не предусмотрен.