В первой половине 2018 года в области родилось почти 200 близнецов

За полгода 2018 в Иркутской области зарегистрировали почти 200 двойняшек и две тройни. Об этом сообщает региональная служба ЗАГС.

В прошлом году цифра была значительно ниже, так за весь год органы ЗАГС Иркутской области зарегистрировали 313 двойняшек и 5 тройняшек.