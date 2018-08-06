Потерявшийся ребёнок спал на лавочке в Зеленокумске

Ребёнок потерялся в Зеленокумске на выходных, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по СК.

4-летний малыш играл во дворе частного дома. Когда ему наскучили привычные занятия, он открыл калитку и ушёл на прогулку. Родители хватились мальчика и сразу же обратились в полицию.

Полицейские оцепили район города, обыскали берега канала, улицы и скверы Зеленокумска. Мальчик нашёлся в пяти кварталах от дома. Юный путешественник устал и прилёг отдохнуть на лавочку. Полицейские доставили малыша домой к родителям.

Напомним, 1 августа в полях Александровского района потерялась маленькая девочка. Полицейские искали её несколько часов, а потом напоили её чаем и помогли вернуться домой.