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Потерявшийся ребёнок спал на лавочке в Зеленокумске
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Потерявшийся ребёнок спал на лавочке в Зеленокумске 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ребёнок потерялся в Зеленокумске на выходных, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по СК.
4-летний малыш играл во дворе частного дома. Когда ему наскучили привычные занятия, он открыл калитку и ушёл на прогулку. Родители хватились мальчика и сразу же обратились в полицию.
Полицейские оцепили район города, обыскали берега канала, улицы и скверы Зеленокумска. Мальчик нашёлся в пяти кварталах от дома. Юный путешественник устал и прилёг отдохнуть на лавочку. Полицейские доставили малыша домой к родителям.
Напомним, 1 августа в полях Александровского района потерялась маленькая девочка. Полицейские искали её несколько часов, а потом напоили её чаем и помогли вернуться домой.
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