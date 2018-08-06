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Устинья Малинина поделилась фото с «самым нежным папой на свете»
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Устинья Малинина поделилась фото с «самым нежным папой на свете» 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Звездная семья сейчас отдыхает в Италии.
Устинья Малинина порадовала своих подписчиков трогательным фото с папой. Поклонники звездной семьи в очередной раз удивились, насколько дочь похожа на отца.
Публикация от Устинья Малинина 💜 Usty. M (@ustinya_malinina_official)
5 Авг 2018 в 6:16 PDT  Семья — это все❤️ самый лучший, самый нежный папа на свете 🌟
— подписала фото дочь популярного певца.
«Папа довольный!Как можно не любить такое сокровище!🌷», «Какая красивая фотография, сколько в ней нежности и любви…», «Какие ВЫ красивые!», «Замечательная семья ❤️», «Дочка-копия отца», — прокомментировала аудитория в Instagram.
Правда, один из подписчиков Устиньи Малининой решил поинтересоваться, а настолько же певец хороший отец для другой дочери. От второго брака у артиста родилась в 1986 году девочка Кира. «Любовь надо заслужить…у меня замечательный папа…», — ответила Устинья Малинина. Однако перепалка на этом не закончилась. Тот же самый подписчик заявил Устинье, что любовь нельзя заслужить. «Любят за теплоту, нежность и доверие… Человека нельзя заставить полюбить. Можно любить его и получить в ответ любовь ☝🏼», — отметила девушка, прервав бессмысленный спор.
Напомним, Александр и Эмма Малинины поженились в 1990 году. В этом союзе певец вырастил приемного сына Антона (сына Эммы от первого брака), а в 2000 году снова стал папой — на свет появились двойняшки Фрол и Устинья.
Публикация от Устинья Малинина 💜 Usty. M (@ustinya_malinina_official)
12 Мар 2018 в 9:43 PDT  Также у артиста есть сын Никита Малинин (1981 года рождения) от первого брака и дочь Кира Евдокимова — от второго (девочка родилась в 1986 году, а в 1991 году ее мама эмигрировала в США, воспитанием ребенка занимался новый муж экс-супруги Александра Малинина).
Мой самый самый любимый братик ❤️Спасибо что ты у меня есть! Ты даешь мне надежду и веру. Если бы тебя у меня не было, то я бы не смогла занимается тем, чем я занимаюсь сейчас!🙏🏼🙏🏼🙏🏼💕ты и папа моё всё…
Публикация от Устинья Малинина 💜 Usty. M (@ustinya_malinina_official)
14 Фев 2018 в 2:56 PST  Отметим, что недавно знаменитый певец Александр Малинин написал трогательный пост своей жене Эмме.
Публикация от Александр Малинин (@alexandr_malinin)
5 Авг 2018 в 6:21 PDT  Для того кто любит, трудных нет загадок. Для того кто любит, все они просты. У меня есть сердце, а у сердца песня, а у песни -тайна. Тайна-это ты!
— такие строки из романса посвятил артист своей супруге.
Фото: Instagram @ustinya_malinina_official, @alexandr_malinin
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