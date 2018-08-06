Сидели за решеткой без еды, воды и света: в Нью-Мексико спасли 11 детей

В американском штате Нью-Мексико спасли 11 детей. Преступники держали подростков в пустыне у границы с Колорадо.

Дети в буквальном смысле сидели за решеткой в нечеловеческих условиях, без воды и света, к тому же голодали. Полицейские обнаружили их во время спецоперации по поиску трехлетнего мальчика из Джорджии, которого в прошлом году украл отец. По информации правоохранителей, он мог держать малыша здесь. Ребенка не нашли, но смогли арестовать двоих подозреваемых в его похищении, в том числе отца. «Ужасно, что дети оказались в такой беде. Они же не могут за себя постоять. Вся одежда, которую мы нашли, не подходит трехлетнему ребенку. Это мужская одежда. Но мальчик должен быть где-то здесь», — отметила владелица земельного участка Тоня Бадгер.

Сейчас полицейские устанавливают, кто все эти дети и откуда они родом.

Напомним, ранее в Таиланде спали 12 юных футболистов и их тренера, застрявших в затопленной пещере Тхам Луанг. К операции подключился даже знаменитый американский предприниматель Илон Маск

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ