Психолог рассказала, как подготовить первоклассников к школе

Необходимо приучить ребенка к самостоятельности.

Педагог-психолог, официальный представитель Ассоциации психологов Подмосковья в Наро-Фоминском городском округе Ирина Алексеенко рассказала, как подготовить ребенка к школе.

Первое правило — необходимо постепенно выстроить режим дня. Нужно приучить ребенка вставать и ложиться приблизительно в одно и тоже время. Также необходимо приучать ребенка к самостоятельности — он должен сам убирать за собой постель, складывать одежду, собирать портфель.

Психолог советует покупать канцтовары и школьные принадлежности вместе с ребенком — это дает ему возможность поучаствовать в выборе.

Ирина Алексеенко также отметила, что не следует записывать ребенка на большое количество дополнительных секций и кружков.

- — Характерная ошибка родителей — это запись ребенка в несколько еще неизвестных ему кружков и секций сразу после учебы Это несоизмеримая с энергетической возможностью мозга ребенка нагрузка, — отметила она в интервью порталу «Подмосковье сегодня».