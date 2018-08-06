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Психолог рассказала, как подготовить первоклассников к школе
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Психолог рассказала, как подготовить первоклассников к школе 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Необходимо приучить ребенка к самостоятельности.
Педагог-психолог, официальный представитель Ассоциации психологов Подмосковья в Наро-Фоминском городском округе Ирина Алексеенко рассказала, как подготовить ребенка к школе.
Первое правило — необходимо постепенно выстроить режим дня. Нужно приучить ребенка вставать и ложиться приблизительно в одно и тоже время. Также необходимо приучать ребенка к самостоятельности — он должен сам убирать за собой постель, складывать одежду, собирать портфель.
Психолог советует покупать канцтовары и школьные принадлежности вместе с ребенком — это дает ему возможность поучаствовать в выборе.
Ирина Алексеенко также отметила, что не следует записывать ребенка на большое количество дополнительных секций и кружков.
- — Характерная ошибка родителей — это запись ребенка в несколько еще неизвестных ему кружков и секций сразу после учебы Это несоизмеримая с энергетической возможностью мозга ребенка нагрузка, — отметила она в интервью порталу «Подмосковье сегодня».
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