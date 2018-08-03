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Момент падения ребенка в канализацию в Сочи попал на видео
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Момент падения ребенка в канализацию в Сочи попал на видео 

360tv.ru 3 августа 2018
Видео оказалось в распоряжении «360».
На кадрах видно, как ребенок с бабушкой идет по улице. Затем мальчик проваливается в ливневку. Ошараршенная произошедшим женщина пытается достать мальчика из люка.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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