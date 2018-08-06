Южноуральским родителям рассказали, как вырастить детей здоровыми

Форум молодых родителей в Челябинске прошел в рамках всемирной недели поддержки грудного вскармливания. Материнское молоко и стало основной темой мероприятия. Впрочем, организаторы не упустили из виду и другие вопросы: председатель комиссии Общественной палаты Челябинской области по социальной политике и вопросам здравоохранения Татьяна Василенко и главный педиатр регионального центра Диния Василькова провели семинар для врачей, а молодые мамы смогли проконсультироваться с медиками по самым разным вопросам.

Так, врач-ортопед Анна Быкова рассказала участницам форума о профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата. Большая нагрузка на позвоночник, говорят эксперты, одна из наиболее частых жалоб беременных. Эксперт поделилась секретами избавления от этого недуга. Другой специалист — стоматолог-хирург и стоматолог-терапевт Татьяна Чуксина дала южноуальским родителям советы по уходу за полостью рта малышей и рассказала, почему лечить от кариеса необходимо не только постоянные зубы, но и молочные. А онколог, рентгенолог и радиолог Ольга Шамина посвятила свое выступление заболеваниям молочной железы. Врач поведала о принципах наблюдения за своим здоровьем, частоте и правилах профилактических осмотров. Кроме того, в рамках форума молодые мамы научились правильно носить детишек в слингах и узнали про особенности путешествий с малышами.

«Последнее особенно актуально, — отметила в беседе с корреспондентом «ФедералПресс» заместитель председателя комиссии ОП по социальной политике и вопросам здравоохранения Оксана Кирюшина. — Ведь лето — пора путешествий, поездок. Но вообще мы постарались затронуть на форуме самые разные темы, хотя в первую очередь, конечно, обращали внимание на здоровье малышей и самих мам: специально для них читали лекции педиатры, маммологи, ортопеды и врачи других специальностей».

По словам Оксаны Кирюшиной, форум проходит в Челябинске уже в пятый раз. А эксперт общественной палаты, руководитель центра культуры материнства «Матушка» Маргарита Дик с 2008 года устраивает подобные мероприятия. Но, как признается Маргарита Дик, раньше у нее хватало сил и ресурсов только на пару лекций для мам. С поддержкой ОП масштаб челябинской «недели грудного вскармливания» вырос в разы: форум посетило почти 200 человек.

«Ничего лучше материнского молока природа для малышей не придумала, — поделилась Дик с пришедшими на ее семинар беременными и недавно родившими челябинками. — Это не просто биология, кормление грудью налаживает между мамой и малышом настоящую духовную связь. Вы кормите не просто своих дочерей, вы одновременно закладываете генетическую программу своих внуков и следующих поколений».

Как рассказала Маргарита гостьям, сегодня существует теория, что молоко изначально — не столько еда, сколько передача новорожденным необходимых для развития иммунитета веществ и генетической информации. Ученые до сих пор не разобрались во всех секретах молока: изучено всего около сотни его компонентов, а ведь в молоке их содержится более трех тысяч. При этом в самой лучшей и дорогой искусственной смеси ингридиентов не более полусотни, так что заверения в безусловной полезности покупной альтернативы — не более чем маркетинговый ход производителей.

«Если молодая мама по чьему-то совету делает выбор в пользу смеси — она причиняет вред и ребенку, и самой себе, — подтверждает онколог Ольга Шамина. — Ведь когда женщина кормит грудью, ее организм полностью отдыхает. У врачей есть такое понятие: лактационная аминарея. Пока идет период вскармливания, органы малого таза, матка, яичники отдыхают от изматывающих менструальных циклов. Если отказываться от этого отдыха — резко возрастает риск возникновения злокачественных опухолей».

Врачи, впрочем, отмечают, что челябинские мамы и без того делают выбор в пользу грудного вскармливания. По информации начальника управления здравоохранения Челябинска Натальи Горловой, в родильных домах областного центра начинают кормить грудью почти 98 процентов матерей.

«Грудное молоко безусловно рекомендовано всем детям до шести месяцев, — отмечает Наталья Владимировна. — В дальнейшем молоко можно сочетать с прикормкой другими продуктами. Челябинские женщины стараются это правило соблюдать: 84,6 процента молодых мам кормят грудью детей от ноля до трех месяцев, три четверти детишек до полугода получают молоко. Потом процент, правда, падает, но все равно до года материнское молоко кушают почти 60 процентов челябинских малышей».

Отметим, большинство лекторов — сами кормящие мамы. Маргарита Дик, мать троих детей, рассказала гостям, что кормит грудью уже двенадцатый год. Ольга Шамина сама пришла на лекцию с малышом в переносной колыбели. Другие врачи и общественники признавались, что маленькие дети ждут их дома. А уж детишки, которых привели (а чаще принесли) на форум участницы, не раз прерывали лекторов шумными играми, а то и плачем: напоминали заслушавшимся мамам, что пора бы перейти от теории к практике, то есть дать наконец чаду грудь.

«Форум — это, конечно, не только учеба, — отмечает Оксана Кирюшина. — Мы устроили акцию «молочная почта»: больше тридцати кормящих мам за три дня решились написать послания своим «коллегам», которые сейчас еще, может быть, и не собираются рожать. В соцсетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» устроили флешмоб «Выбираю кормить грудью»: участницы семинара рассказывали свои истории, делились впечатлениями от первых месяцев материнства, агитировали за естественное вскармливание. А на закрытии форума даже устроили для детей и мам шоу мыльных пузырей».