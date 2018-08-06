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В озере Правдинского района утонул девятилетний мальчик
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В озере Правдинского района утонул девятилетний мальчик 

Клопс.Ru 2 часа назад
В Правдинском районе утонул девятилетний мальчик, который пришёл купаться вместе с мамой на озеро. Об этом «Клопс» рассказал источник в экстренных службах региона.
Трагедия произошла в воскресенье, 5 августа, около 13:00 в посёлке Новостроево. Женщина пришла на озеро с тремя детьми. На минуту она отвлеклась, и в это время её девятилетний сын утонул.
Тело мальчика вытащили из воды. Прибывшие на место медики констатировали смерть.
Как сообщил «Клопс» источник, мать погибшего третьеклассника одна воспитывала девятерых детей.
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