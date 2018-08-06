Австралийская модница

«Пижамные штаны?! Я мальчик, что ли?» — заявила мне моя двух с половиной летняя дочь, избавившись от самых последних штанов в своем гардеробе… Последний год изо дня в день будит меня Ника требованием немедленно снять c нее пижаму, потому что в ней она «не принцесса». Путем ступенек из подручных предметов она научилась добираться до вешалки в своем шкафу и на рассвете радовать меня, тыча платьем в нос со словами: «Мама, надень!». Ника меняет свои платья, я не шучу, 20 раз в день: до и после каждой новой «бытовой церемонии», будь то завтрак, ужин, выход на прогулку, игры и танцы дома. Причем платья должны быть суперкрасивыми и длинными, ну… как у «настоящих принцесс».

Принцесса с мусорным ведром

Мы живем в Австралии, и каждый раз, встречаясь в лифте с соседями, они, взглянув на наряд дочери, озадачивают меня вопросом: «Вы идете к кому-то на день рождения?». «Нет, мы просто идем выносить мусор», — отвечаю я утомленно. «И иногда для этого она выбирает себе платье целый час», — добавляю я про себя и все больше убеждаюсь, что наша дочь не случайно родилась в Австралии. Во время беременности я всегда удивлялась, почему австралийки одевают своих детей в костюмы фей, принцесс и супергероев, выходя на детскую площадку во дворе или гуляя по пляжу. «Зачем же столь красивые пышные платья пачкать и рвать, взбираясь на горки и играя в песке?!» — вечно критиковала я таких мамаш, полагая, что мои дети будут одеваться, как положено, по ситуации. Вскоре я сама стала такой мамашей, чья дочь надевает корону и крылья, чтобы выйти в свет, будь то даже «свет домашнего очага». А если у нее нет под рукой настоящих аксессуаров, она легко их себе мастерит из подручных материалов.

Мама, няма, тюфи…

Как только Ника научилась ходить, она сразу дала всем понять, что в ее гардеробе не место кроссовкам или любой другой спортивной обуви. Сколько кроссовок ей ни покупали, дочка даже мерить их не желала. Ребенок воспринимал только туфельки, причем только очень красивые, по-женски закрывая глаза на неудобства. Да, красота требовала жертв, и еще красота требовала в этих туфельках даже спать… Иначе говоря, без истерик нам было не стащить с Ники ее обувь. Третьим ее словом в жизни, после «мамы» и «ням-няма», стало слово «тюфи» (туфельки). Росла Ника в прибрежном городе Австралии и каждый день проводила на пляже, но снимать свои «тюфи» она соглашалась, только заходя в воду. Однажды мы ей купили блестящие золотистые резиновые сапоги на дождливую погоду. В итоге вcе лето ребенок проходил в них при австралийской сорокоградусной жаре, не желая менять их ни на что на свете… Мне пришлось придумать убедительную историю о том, что ее сапожкам стало жарко и они улетели в холодные страны до следующей осени. Удивительно, но дочка посочувствовала сапожкам и, успокоив себя, что они скоро вернутся, забыла про них напрочь. Дети же любят сказки. К двум же годам жизни из Никиного шкафа полностью пропали штаны, заменив себя десятками разноцветных колготок. А к трем годам даже ее пижамы и куртки приобрели форму платьев.

Будет дизайнером

Никина бабушка питает надежду на то, что внучка пойдет по ее стопам и станет дизайнером. Ведь у ребенка самое любимое занятие — делать юбки из платьев, платья из юбок, ремешки из ленточек и хвосты из красочных пакетов. Так, однажды, когда мы увидели гуляющих павлинов в парке (это Австралия, детка), двухлетняя дочка была настолько поражена красотой их хвостов, что тут же прицепила себе пустой продуктовый пакет на пятую точку и стала бегать по парку, крича, что она павлин…

Балет

Пару месяцев назад, видя неизгладимое желание своего чада наряжаться и танцевать, я решила отправить ее на курс детского балета. Но какого же было мое удивление, когда вместо того чтобы повторять движения преподавателя, дочь встала столбом и уставилась на остальных участниц репетиции. А те, к слову, были одеты, как на бал. И пока «принцессы» танцевали, наша Ника внимательно изучала их платья, подходя близко к каждой из них, чтобы лучше рассмотреть детали. В конце концов, когда все уже уплясались и стали собираться домой, дочь подошла к девочке, которую она, по всей видимости, выбрала победительницей бала, и сказала ей: «Very nice dress» («Очень красивое платье»), сразив тем самым всех наповал, ведь никто не ожидал такого от двухлетней девочки. Нике, безусловно, повезло, что она гражданка Австралии — страны, где родители дают детям свободу выбора и плюют на мнение окружающих. Подруга, например, рассказывала, что в садике ее сына детки одеваются сами. А иногда даже и вовсе приходят в своих любимых пижамах. Воспитательницы же реагируют на подобные костюмы, как на проявление креативности, и хвалят детей. Однако я верю, что во всем нужен баланс. И если ваш ребенок любит дать волю фантазии при выборе одежды, родителям следует подчищать его гардероб, чтобы никто не обвинил их в неадекватности или в том, что они растят хиппи. Все фотографии из личного архива Дарьи Аттас.