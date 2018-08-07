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В Зеленограде назначен новый заместитель начальника Управления внутренних дел
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В Зеленограде назначен новый заместитель начальника Управления внутренних дел 

Савелки 51 минуту назад
Фото: Савелки
В руководстве зеленоградского УВД произошла кадровая перестановка. 2 августа вышел приказ начальника столичного Главка о назначении нового замруководителя окружного Управления внутренних дел — начальника полиции.
Этот пост теперь занимает полковник внутренней службы Сергей Шайдуко, ранее работавший в аналогичной должности в Юго-Восточном округе Москвы. Сергей Васильевич служит в органах внутренних дел уже 22 года. Он окончил Брянскую специальную среднюю школу милиции МВД России и прошел путь от участкового уполномоченного до заместителя начальника столичного УВД. За время службы был удостоен ведомственной наградой, медалью «За отличие в службе» I, II и III степени.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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