В Зеленограде назначен новый заместитель начальника Управления внутренних дел

В руководстве зеленоградского УВД произошла кадровая перестановка. 2 августа вышел приказ начальника столичного Главка о назначении нового замруководителя окружного Управления внутренних дел — начальника полиции.

Этот пост теперь занимает полковник внутренней службы Сергей Шайдуко, ранее работавший в аналогичной должности в Юго-Восточном округе Москвы. Сергей Васильевич служит в органах внутренних дел уже 22 года. Он окончил Брянскую специальную среднюю школу милиции МВД России и прошел путь от участкового уполномоченного до заместителя начальника столичного УВД. За время службы был удостоен ведомственной наградой, медалью «За отличие в службе» I, II и III степени.