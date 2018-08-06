Как уберечь ребенка от безработицы

Воспитывайте на собственном примере

Если ребенок видит, что его папа и мама труженики и к тому же получают удовольствие от того, что делают, то шансов стать безработным у него куда меньше, чем у детей, растущих в семьях, где относятся к работе как к каторге. Когда родители говорят о работе только в негативном ключе, у детей может возникнуть уверенность, что можно и обойтись без нее, если она приносит такие страдания.

Не идите на поводу у детей

Если ребенок с раннего детства привык, что ему все приносится на блюдечке, то он потенциальный безработный. Трудно воспитать личность, постоянно потакая капризам малыша. Конечно, детей необходимо любить, иногда баловать, но нужно помнить: чем раньше ребенок начнет понимать, что мир материален и у родителей не всегда есть средства для того, чтобы сделать подарок, тем лучше для его развития.

Приучайте к ответственности

У ребенка любого возраста должны быть свои обязанности. Например — убрать игрушки за собой. И четкое понимание, что за него это никто не сделает. Неисполнение обязанностей должно каким-то образом наказываться. Меньше криков и взываний к совести, больше дела. Постарайтесь объяснить, что убрать все равно нужно. Воспитывайте ответственного человека и обязательно поощряйте. Например, говорите о том, как вам нужна его помощь и поддержка.

Меньше Интернета

Мы живем в эпоху, когда информация и развлечения напрямую связаны с Интернетом. Однако взрослые помнят о своих обязанностях и все равно идут на работу. Дети растут другими, и, к сожалению, в Интернете они проводят иногда непозволительно много времени. Они приходят из школы и зависают в гаджетах, не замечая ничего вокруг. Дети, которым родители позволяют проводить слишком много времени за играми и в соцсетях, вырастают во взрослых, не понимающих, зачем им нужно работать.

Культивируйте самостоятельность

Вы никогда не задумывались над тем, почему карьеру в Москве чаще делают выходцы из других городов? Они просто раньше взрослеют и становятся самостоятельными: им не всегда хватает тех денег, которые присылают родители, и приходится крутиться самим. В какой-то момент ребенок должен понять — он уже достаточно взрослый, чтобы зарабатывать, а сидеть на шее у родителей стыдно. Некоторые дети приходят к этому самостоятельно, другим нужно помочь осознать, что они выросли. Прекратите потакать капризам взрослых детей и давать им деньги. Не спешите пропихивать отпрыска в вуз сразу после школы. Дайте ему возможность стать самостоятельным и выбрать свой жизненный путь. Пусть идет работать, а затем примет решение о том, насколько для него важно получение высшего образования. Чем раньше ребенок осознает, что нужно рассчитывать на себя, тем лучше для него и для вас.