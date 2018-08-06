Эксперт: энергетики нельзя продавать в школах

Малахат Муршудли\: надо проводить просветительскую работу среди детей, вредные аспекты таких напитков должны быть объясненыБеспрепятственная продажа энергетических напитков стала причиной увеличения числа их потребителей, большую часть которых составляют молодежь и дети.

Эксперт в сфере образования Малахат Муршудли сообщила Sputnik Азербайджан, что надо запрещать продажу энергетиков в школах: «Проблема потребления энергетических напитков детьми не предусмотрена в законодательстве. И поэтому административные средства не могут решить этот вопрос. Здесь важен контроль со стороны общественности и родителей».

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана советует не употреблять энергетические напитки подросткам, не достигшим 18 лет.

"Спиртные напитки и сигареты подвергаются различным запретам. Подобные запреты должны применяться и по отношению к энергетическим напиткам. Только так можно воспрепятствовать этому. Кроме того, надо проводить просветительскую работу среди детей. Вредные аспекты таких напитков должны быть объяснены. Педагогические советы и родительские комитеты могут своими решениями воспрепятствовать продаже энергетических напитков в образовательных учреждениях", — отметила Малахат Муршудли.

Эксперт добавила, что при ежедневном потреблении кофеина, сахара, таурина, пищевых красителей, входящих в состав энергетиков, их содержание в организме значительно превысит норму, что может привести к серьезным осложнениям.

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