Поговори со своим ребёнком о добре: письмо мамы особого ребёнка в проекте «Страна других. Дети»

В Янтарном пройдёт третий этап проекта «Страна других. Дети» на радио " Комсомольская правда — Калининград", он называется «Другой пляж». Накануне мероприятия ещё одна участница проекта, мама особенного ребёнка, обратилась к маме обычного, рассказав о своей жизни.

Мама Юлия и сын Матвей

"Помнишь, как мы обе ждали появления на свет наших малышей? Они родились, и этот миг был самым счастливым для нас обеих.

А помнишь, как ты взяла своего ребёнка на руки первый раз? Твои чувства и эмоции? Тебе повезло.

Но так бывает не всегда. Бывает неопределённость, пустота. Потому что он — где-то там, его смотрят, обследуют и ничего не говорят.

Помнишь первые шаги своего ребёнка? Тебе опять повезло! Он может, он умеет, ему всё удаётся. Вначале смешно, а потом лучше и лучше. Помнишь первые слова? Это и есть счастье. Но так тоже бывает не всегда.

Есть разные дети. Кто-то остаётся в больнице, кто-то никогда не сможет ходить, кто-то так и не научится говорить. Но это — наши дети. Каждый день, каждый час. Мы боремся за каждое их достижение и гордимся своими детьми, как и ты своим. Я люблю его так же, как ты любишь своего.

Они могут не говорить, но видеть, не ходить, но писать, общаться на другом языке или прекрасно освоить компьютер. Разные люди. Разные дети. Просто другие. Но мы живём вместе, в одном мире.

Я не прошу тебя помочь мне, ни мне, ни моему ребёнку жалость не нужна. Помоги своему ребёнку. Поговори с ним о добре и сочувствии, о понимании, терпении и о том, что все люди разные. Он станет лучше, вырастет хорошим человеком, и если так сделает каждая мать, то мир будет не таким жестоким.

Просто скажи ему на детской площадке вместо: «Отойди, видишь — больной ребёнок» — «Пойди, поиграйте вместе, а если будет что-то не получаться — спроси, чем ты можешь ему помочь».