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«Знаю, что такое не спать по ночам»: письмо мамы здорового ребёнка маме больного в проекте «Страна других. Дети»
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«Знаю, что такое не спать по ночам»: письмо мамы здорового ребёнка маме больного в проекте «Страна других. Дети» 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
В Янтарном пройдёт третий этап проекта «Страна других. Дети» на радио "Комсомольская правда — Калининград", он называется «Другой пляж». Накануне мероприятия мама здорового ребёнка обратилась с ответным письмом к маме особенного.
Мама Ирина и сын Артём
"Всё-таки я буду на вы, ладно? И это — не отстранённость. Это — знак Уважения. К вашим силам, мудрости, мужеству, терпению. А ещё — обращение ко многим мамам сразу.
Да, я знаю, что значит не спать по ночам, когда болеют дети, как тяжело ждать скорую, сидеть в очередях к травматологу, хирургу, ортопеду, другим врачам, смотреть вместе с ними результаты анализов и рентгеновские снимки, тщательно записывать рекомендации, делать перевязки и давать по часам таблетки. Мы лежали во многих детских больницах, иногда с двумя сыновьями сразу, но я всегда надеялась и верила в то, что это — временно.
Мы вместе всё преодолеем, выдержим, вылечимся, выздоровеем. Вы научились с этим жить. И любить своего ребёнка просто за то, что он есть. Рядом с вами, такой родной, замечательный, самый лучший.
Я очень ценю ваше желание рассказать о том, какие ваш сын или дочь особенные, познакомить наших детей, подсказать, как им можно друг с другом общаться. И мы обязательно попробуем это сделать в Янтарном на «Другом пляже». Потому что это нужно и нам, счастливым, благополучным, разным.
Мои сыновья — подростки. Возраст непростой, когда много претензий к себе и требований к окружающим. Мне бы хотелось показать им, как хрупка жизнь, как важно научиться быть счастливым и ценить то, что имеешь. А ещё — всегда спрашивать, чем можно помочь. И не только спрашивать…"
9 августа с 12 до 14 часов в Янтарном состоится третий этап проекта медиагруппы «Западная пресса» — «Страна других. Другой пляж». В мероприятии участвуют 75 детей — подопечных восьми фондов и организаций — и их родители, а также здоровые дети. Онлайн-трансляцию обеспечивает партнёр проекта — мобильный оператор Tele2. Организовать пикник поможет компания «Натурово». С 14:00 до 15:00 в эфире радио «КП-Калининград» участники подведут итоги очередного этапа. Прямой эфир будет транслироваться на сайте радио «КП-Калининград», в группах «Клопс» и «КП-Калининград» во «ВКонтакте».
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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