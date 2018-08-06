Голодный ребенок умер, перепутав наркотики с хлопьями

Сын Кертиса Коллмана случайно съел наркотики, которые его отец оставил на тарелке. По данным издания, отец морил ребенка голодом, поэтому мальчик принял наркотик за хлопья. Из-за роковой ошибки доза вредного вещества в крови была превышена в 180 раз. Мужчина, у которого проблемы с законом, не стал вызывать скорую, когда увидел, что ребенок умирает.

Медиков вызвали спустя четыре часа, когда бабушка и дедушка узнали о произошедшем. Полиция арестовала отца, у которого были судимости за сексуальную связь с несовершеннолетней и торговлю людьми. Если мужчину признают виновным, то его ждет 50 лет лишения свободы.

Ранее «Русская планета» писала, что в Тульской области мужчины пытались переправить в тюрьму кота-дилера. Ему на шею надели ошейник с запрещенными веществами и отправили в колонию.