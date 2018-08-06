Семья Антоновых из села Красная Горка победила во всероссийском конкурсе «Семья года — 2018»

Евгений Александрович родился и вырос в селе Красная Горка Кинель-Черкасского района Куйбышевской области. С 1996 г. возглавил крестьянское фермерское хозяйство и уже более 21 года не изменяет выбранному делу.

Людмила Васильевна более 26 лет преподавала географию и биологию в Красногорской школе Кинель-Черкасского района. С 2012 г. назначена директором ГБОУ ООШ с. Красная Горка. Людмила Васильевна на протяжении многих лет была депутатом Собрания представителей села Красная Горка Кинель-Черкасского района.

В семье Антоновых трое детей. Старший сын Александр работает главным инженером ОАО «Мукомол» в с. Кинель-Черкассы, женат, воспитывает сына. Дочь Алла работает логопедом-дефектологом ГБОУ СОШ № 3 «ОЦ» с. Кинель-Черкасы, замужем, воспитывает двоих детей. Младший сын Никита учится в 9 классе ГБОУ ООШ с. Красная Горка, отлично учится, занимается спортом.

В 2010 г. многодетная семья Антоновых Евгения Александровича и Людмилы Васильевны пополнилась двумя приемными детьми — сестренками Анной и Еленой. Много сил, и труда, любви и заботы вкладывали в приемных дочерей супруги. Девочки увлекались спортом, становились призерами районных и окружных соревнований по волейболу, активно участвовали в художественной самодеятельности. Став совершеннолетними, Анна и Елена не забывают своих приемных родителей.