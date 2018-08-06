В Ставропольском крае сотрудники полиции разыскали и вернули домой пропавшего 4-летнего ребенка

Участковые уполномоченные Отдела МВД России по Советскому городскому району разыскали и передали родителям 4-летнего жителя города Зеленокумска. Накануне днем ребенок играл во дворе своего домовладения, самостоятельно открыл калитку и ушёл в неизвестном направлении.

Родители мальчика сразу обратились за помощью в отдел полиции.

На поиски несовершеннолетнего были ориентированы сотрудники всех наружных служб окружного отдела внутренних дел. Полицейские оцепили максимальную площадь населённого пункта, обследовали все места возможного нахождения ребенка, в том числе берега протекающего рядом канала.

В ходе поисковых мероприятий несовершеннолетний был обнаружен участковыми уполномоченными полиции в пяти кварталах от дома. Устав от трёхчасовой прогулки мальчик уснул на лавочке.

Сотрудники полиции доставили малыша домой и передали родителям.